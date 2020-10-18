Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна закупила партію препарату Ремдесивір. І її зараз сюди транспортують. Сьогодні Ремдесивір досліджують щодо можливості застосування під час коронавірусної інфекції COVID-19.

Докладніше про заяву Ляшка щодо закупівлі Ремдесивіру

Відповідні його слова пролунали в коментарі "Радіо Свобода". Ляшко розповів, що Ремдесивір закупило державне підприємство "Медичні закупівлі України".

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І зараз його транспортують на територію України, тому найближчим часом він з’явиться",

– запевнив головний санлікар.

За його словами, це препарат, який першим показав, що під час його застосування:

зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні,

зменшується кількість летальних випадків".

Що про прибуття Ремдесивіру до України казали раніше

13 жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що Ремдесивір має надійти до України через тиждень.

Через тиждень у нас буде лікарський засіб Ремдесивір, який себе добре показав в США, інших країнах. Ми вже уклали відповідну угоду, і через тиждень він надійде в наші лікарні,

– зауважив міністр.

Він додав, що в Україні з'являться ще імуноглобуліни, які необхідні пацієнтам з тяжким перебігом хвороби. За його словами, у МОЗ наразі розраховують необхідну суму коштів.

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