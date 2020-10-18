Ремдесивір для лікування COVID-19 уже закупили та везуть до України, – Ляшко
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна закупила партію препарату Ремдесивір. І її зараз сюди транспортують. Сьогодні Ремдесивір досліджують щодо можливості застосування під час коронавірусної інфекції COVID-19.
Докладніше про заяву Ляшка щодо закупівлі Ремдесивіру
Відповідні його слова пролунали в коментарі "Радіо Свобода". Ляшко розповів, що Ремдесивір закупило державне підприємство "Медичні закупівлі України".
Актуально ВООЗ визнала неефективними Ремдесивір і ще 3 препарати, якими лікують коронавірус
За його словами, це препарат, який першим показав, що під час його застосування:
- зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні,
- зменшується кількість летальних випадків".
Що про прибуття Ремдесивіру до України казали раніше
13 жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що Ремдесивір має надійти до України через тиждень.
Через тиждень у нас буде лікарський засіб Ремдесивір, який себе добре показав в США, інших країнах. Ми вже уклали відповідну угоду, і через тиждень він надійде в наші лікарні,
– зауважив міністр.
Він додав, що в Україні з'являться ще імуноглобуліни, які необхідні пацієнтам з тяжким перебігом хвороби. За його словами, у МОЗ наразі розраховують необхідну суму коштів.
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Головне про препарат Ремдесивір
- Його розробила американська компанія Gilead Sciences для боротьби з лихоманкою Ебола. Ліки вводять внутрішньовенно. Ремдесивір знімає лихоманку у важких пацієнтів і допомогає їм пережити гостру фазу інфекції.
- Зрештою препарат виявився не надто ефективним для лікування Еболи. Щоправда, сьогодні його вважають одним з найперспективніших засобів для лікування коронавірусу. Він демонструє успіхи під час клінічних випробувань.
- На початку жовтня з'явилася інформація про те, що дехто з пацієнтів з COVID-19, які приймали Ремдесивір, згодом мали серйозні побічні ефекти – порушення в роботі нирок. Експерти, зі свого, перевіряють, чи є це побічним ефектом.
- Наприкінці червня Gilead Sciences оголосила кінцеву ціну препарату. Для генеричних версій ціна стартує від 320 доларів за курс. Втім, оскільки Україна входить до даних ліцензій на генеричний "Ремдесивір", то може закупити його у 6 разів дешевше.