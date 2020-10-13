Препарат от COVID-19 поступит в Украину через неделю, – Степанов о Ремдесивире
Уже через неделю в Украину поступит препарат Ремдесивир для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
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Через неделю у нас будет лекарственное средство Ремдесивир, которое себя хорошо показало в США и других странах. Мы уже заключили соответствующее соглашение, и через неделю оно поступит в наши больницы,
– заявил Степанов.
Также он добавил, что в Украине появятся еще иммуноглобулины, которые необходимы пациентам с тяжелым течением болезни. По его словам, в Минздраве пока рассчитывают необходимую сумму средств.
Что известно о Ремдесивире
Противовирусный препарат Ремдесивир разработали для борьбы с лихорадкой Эбола, однако он оказался не слишком эффективным для лечения этого заболевания.
Ремдесивир считают одним из самых перспективных средств для лечения коронавируса. Он демонстрирует успехи во время клинических испытаний.
Напомним, в начале октября появилась информация о том, что некоторые из пациентов с COVID-19, которые принимали препарат Ремдесивир, впоследствии имели серьезные побочные эффекты – нарушения в работе почек. Эксперты EMA проверяют, является ли это побочным эффектом.
Испытания с участием более 1000 человек подтвердили, что Ремдесивир способен снизить смертность от коронавируса и ускорить выздоровление. Сейчас Ремдесивир находится под патентной охраной компании Gilead Sciences.
В конце июня компания объявила конечную цену продукта. Для генерических версий цена стартует от 320 долларов за курс. Впрочем, поскольку Украина входит в данные лицензий на генерический "Ремдесивир", то может закупить его в 6 раз дешевле.