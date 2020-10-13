Кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в Украину массово завозят российскую вакцину от коронавируса. Министерство здравоохранения отрицает эту информацию.

Гендиректор Института сердца Минздрава и член медсовета при Минздраве Борис Тодуров в программе "Хард Влащенко" на телеканале "Украина 24" заявил, что в Украине уже якобы массово прививаются против коронавируса российской вакциной. Добавим, вакцина еще не прошла проверку полноценными клиническими исследованиями.

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Тодуров не сообщил, откуда он владеет этой информацией. Он добавил, что украинские семьи якобы уже получают прививки.

Российские вакцины массово сегодня завозят из России. И целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами... Я думаю, что все вакцины привозят из-за границы. Украинских вакцин конечно нет. Каким образом они сертифицированы и легальны, я не знаю,

– сказал кардиохирург.

У медика уточнили о каких именно вакцинах он говорит. Гендиректор Института сердца Минздрава отметил, говорится о коронавирусной инфекции.

Реакция Минздрава

В Министерстве здравоохранения такую ​​информацию отрицают и уверяют, что не занимаются поставками российских вакцин, пишет LIGA.net.

Это Тодурова спрашивайте. Минздрав не поставляет российские вакцины и ведет переговоры с мировыми производителями,

– заявили в Минздраве.

Добавим, министр Максим Степанов рассказал, что Минздрав ведет переговоры со всеми ведущими компаниями, которые находятся на третьей стадии клинических испытаний вакцины от COVID-19.

В какие скандалы попадал Тодуров

Гендиректор Института сердца Минздрава попал в ряд публичных скандалов.

Так, в 2019 году журналисты bihus.info писали, что основную прибыль Институт сердца якобы получал за счет проведения "дорогостоящих операций", которые по закону должны быть бесплатными.

В 2018 году Юрий Крысин, фигурант дела по убийству журналиста Вячеслава Еремея, находился в детском отделении врожденных пороков сердца в Институте сердца. После чего туда пришли активисты, среди которых и представители С-14, с шариками, мандаринками, средством от крыс и зеленкой.

Известно, что Тодуров неоднократно критиковал экс-главу Минздрава Ульяну Супрун. В начале 2017 года их спор стал одним из самых обсуждаемых.