Кардіохірург Борис Тодуров заявив, що в Україну масово завозять російську вакцину від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я заперечує цю інформацію.

Гендиректор Інституту серця МОЗ і член медради при МОЗ Борис Тодуров в програмі "Хард Влащенко" на телеканалі "Україна 24" заявив, що в Україні вже нібито масово вакцинуються проти коронавірусу російською вакциною. Додамо, вакцина ще не пройшла перевірку повноцінними клінічними дослідженнями.

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Тодуров не повідомив, звідки він володіє цією інформацією. Він додав, що українські сім'ї нібито вже отримують щеплення.

Російські вакцини масово сьогодні завозять з Росії. І цілі сім'ї сьогодні вакцинуються російськими вакцинами… Я думаю що всі вакцини привозять з-за кордону. Українських вакцин звичайно немає. Яким чином вони сертифіковані і легальні, я не знаю,

– сказав кардіохірург.

Медика уточнили про які саме вакцини він говорить. Гендиректор Інституту серця МОЗ наголосив, мовиться про коронавірусну інфекцію.

Реакція МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я таку інформацію заперечують і запевняють, що не займаються поставками російських вакцин, пише LIGA.net.

Це Тодурова питайте. МОЗ не поставляє російські вакцини і веде переговори зі світовими виробниками,

– заявили у МОЗ.

Додамо міністр Максим Степанов розповів, що МОЗ веде переговори зі всіма провідними компаніями, які знаходяться на третій стадії клінічних випробувань вакцини від COVID-19.

У які скандали потрапляв Тодуров

Гендиректор Інституту серця МОЗ потрапив у низку публічних скандалів.

Так, у 2019 році журналісти bihus.info писали, що основний прибуток Інститут серця нібито отримував за рахунок проведення "дорогих операцій", які за законом повинні бути безкоштовними.

У 2018 році Юрій Крисін, фігурант справи по вбивству журналіста В'ячеслава Веремія, перебував в дитячому відділенні вроджених вад серця в Інституті серця. Після чого туди прийшли активісти, серед яких і представники С-14, з кульками, мандаринками, засобом від щурів і зеленкою.

Відомо, що Тодуров неодноразово критикував ексглаву МОЗ Уляну Супрун. На початку 2017 року їхня суперечка стала однією з найбільш обговорюваних.