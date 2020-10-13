Скандальний Тодуров заявив, що в Україні вже використовують російську вакцину: реакція МОЗ
Кардіохірург Борис Тодуров заявив, що в Україну масово завозять російську вакцину від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я заперечує цю інформацію.
Гендиректор Інституту серця МОЗ і член медради при МОЗ Борис Тодуров в програмі "Хард Влащенко" на телеканалі "Україна 24" заявив, що в Україні вже нібито масово вакцинуються проти коронавірусу російською вакциною. Додамо, вакцина ще не пройшла перевірку повноцінними клінічними дослідженнями.
Читайте також В Україні за добу виявили 5133 випадки зараження COVID-19, загалом 270 587: статистика
Тодуров не повідомив, звідки він володіє цією інформацією. Він додав, що українські сім'ї нібито вже отримують щеплення.
Російські вакцини масово сьогодні завозять з Росії. І цілі сім'ї сьогодні вакцинуються російськими вакцинами… Я думаю що всі вакцини привозять з-за кордону. Українських вакцин звичайно немає. Яким чином вони сертифіковані і легальні, я не знаю,
– сказав кардіохірург.
Медика уточнили про які саме вакцини він говорить. Гендиректор Інституту серця МОЗ наголосив, мовиться про коронавірусну інфекцію.
Реакція МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я таку інформацію заперечують і запевняють, що не займаються поставками російських вакцин, пише LIGA.net.
Це Тодурова питайте. МОЗ не поставляє російські вакцини і веде переговори зі світовими виробниками,
– заявили у МОЗ.
Додамо міністр Максим Степанов розповів, що МОЗ веде переговори зі всіма провідними компаніями, які знаходяться на третій стадії клінічних випробувань вакцини від COVID-19.
У які скандали потрапляв Тодуров
Гендиректор Інституту серця МОЗ потрапив у низку публічних скандалів.
Так, у 2019 році журналісти bihus.info писали, що основний прибуток Інститут серця нібито отримував за рахунок проведення "дорогих операцій", які за законом повинні бути безкоштовними.
У 2018 році Юрій Крисін, фігурант справи по вбивству журналіста В'ячеслава Веремія, перебував в дитячому відділенні вроджених вад серця в Інституті серця. Після чого туди прийшли активісти, серед яких і представники С-14, з кульками, мандаринками, засобом від щурів і зеленкою.
Відомо, що Тодуров неодноразово критикував ексглаву МОЗ Уляну Супрун. На початку 2017 року їхня суперечка стала однією з найбільш обговорюваних.