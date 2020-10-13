В Україні за добу виявили 5133 випадки зараження COVID-19, загалом 270 587: статистика
Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні підтверджено 270 587 випадків зараження. Нині продовжують хворіти 151 162 пацієнти.
Нові дані опубліковані Апаратом РНБО України. Найбільше випадків інфікування коронавірусом за минулу добу зафіксовано на Харківщині – 439.
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За вчора підтверджено 107 летальних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19. Найбільше у Києві, Одеській і Дніпропетровській областях – по 10. Загалом від коронавірусу померло 5 122 осіб.
2 152 пацієнти змогли одужати, загалом з початку епідемії коронавірус подолали 116 562 людини.
Статистика поширення коронавірусу в областях
- Київ – 28 090 (+397)
- Харківська область – 25 625 (+439)
- Львівська область – 23 129 (+341)
- Одеська область – 17 047 (+277)
- Чернівецька область – 16 646 (+161)
- Тернопільська область – 16 250 (+258)
- Івано-Франківська область – 15 580 (+201)
- Рівненська область – 14 868 (+172)
- Київська область – 11 525 (+216)
- Закарпатська область – 11 042 (+107)
- Волинська область – 9955 (+164)
- Дніпропетровська область – 9272 (+305)
- Хмельницька область – 9230 (+219)
- Житомирська область – 8661 (+197)
- Вінницька область – 7726 (+89)
- Сумська область – 7485 (+205)
- Донецька область – 5961 (+262)
- Черкаська область – 5849 (+181)
- Чернігівська область – 5812 (+191)
- Запорізька область – 5762 (+173)
- Полтавська область – 4906 (+285)
- Миколаївська область – 4867 (+159)
- Херсонська область – 2024 (+39)
- Луганська область – 1917 (+65)
- Кіровоградська область – 1355 (+30)
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