Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні підтверджено 270 587 випадків зараження. Нині продовжують хворіти 151 162 пацієнти.

Нові дані опубліковані Апаратом РНБО України. Найбільше випадків інфікування коронавірусом за минулу добу зафіксовано на Харківщині – 439.

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За вчора підтверджено 107 летальних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19. Найбільше у Києві, Одеській і Дніпропетровській областях – по 10. Загалом від коронавірусу померло 5 122 осіб.

2 152 пацієнти змогли одужати, загалом з початку епідемії коронавірус подолали 116 562 людини.

Статистика поширення коронавірусу в областях