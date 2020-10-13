У Нідерландах померла жінка після повторного інфікування коронавірусом. Хворій було 89 років і їй раніше діагностували лімфому.

Жінка проходила курс хіміотерапії

Це перший у світі летальний випадок після повторного перенесення коронавірусу. Медики наголошують, у пацієнтки була рідкісна хвороба – макроглобулінемія Вальденстрема. Про це повідомляє BNO News.

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Перший раз жінка потрапила до лікарні з високою температурою, а також сильно кашляла. Тест на COVID-19 виявився позитивним. П'ятиденне лікування у госпіталі допомогло і пацієнтку виписали.

Через два місяці після того хвора розпочала новий курс хіміотерапії. Через два дні їй стало погано – з'явилась лихоманка і кашель. Також хворій було важко дихати. Тест на коронавірус знову показав позитивний результат. На 8-ий день стан пацієнтки став критичний, а ще через два тижні – вона померла.

Раніше після повторного інфікування одужували

У дослідженні Оксфордського університету мовиться, що до цього часу у світі офіційно зафіксували 23 випадки повторного інфікування коронавірусом, проте жоден з них не завершився летально.