В Нидерландах умерла женщина после повторного инфицирования коронавирусом. Больной было 89 лет и ей ранее диагностировали лимфому.

Женщина проходила курс химиотерапии

Это первый в мире летальный случай после повторного переноса коронавируса. Медики отмечают, у пациентки была редкая болезнь – макроглобулинемия Вальденстрема. Об этом сообщает BNO News.

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Первый раз женщина попала в больницу с высокой температурой, а также сильно кашляла. Тест на COVID-19 оказался положительным. Пятидневное лечение в госпитале помогло и пациентку выписали.

Через два месяца после того больная начала новый курс химиотерапии. Через два дня ей стало плохо – появилась лихорадка и кашель. Также больной было трудно дышать. Тест на коронавирус снова показал положительный результат. На восьмой день состояние пациентки стало критическим, а через две недели – она ​​умерла.

Ранее после повторного инфицирования выздоравливали

В исследовании Оксфордского университета говорится, что до сих пор в мире официально зафиксировали 23 случая повторного инфицирования коронавирусом, однако ни один из них не завершился летальным исходом.