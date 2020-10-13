В Нидерландах умер первый в мире человек от повторного заражения COVID-19
В Нидерландах умерла женщина после повторного инфицирования коронавирусом. Больной было 89 лет и ей ранее диагностировали лимфому.
Женщина проходила курс химиотерапии
Это первый в мире летальный случай после повторного переноса коронавируса. Медики отмечают, у пациентки была редкая болезнь – макроглобулинемия Вальденстрема. Об этом сообщает BNO News.
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Первый раз женщина попала в больницу с высокой температурой, а также сильно кашляла. Тест на COVID-19 оказался положительным. Пятидневное лечение в госпитале помогло и пациентку выписали.
Через два месяца после того больная начала новый курс химиотерапии. Через два дня ей стало плохо – появилась лихорадка и кашель. Также больной было трудно дышать. Тест на коронавирус снова показал положительный результат. На восьмой день состояние пациентки стало критическим, а через две недели – она умерла.
Ранее после повторного инфицирования выздоравливали
В исследовании Оксфордского университета говорится, что до сих пор в мире официально зафиксировали 23 случая повторного инфицирования коронавирусом, однако ни один из них не завершился летальным исходом.
Какая ситуация с коронавирусом в Нидерландах и в мире?По состоянию на 13 октября в мире обнаружили более 37 миллионов 738 тысяч случаев коронавируса, из них летальные – более чем 179 тысяч. Выздоровели от болезни более 26 миллионов человек.
В Нидерландах количество инфицированных достигло 187 тысяч человек, умерли более 6 500 человек.