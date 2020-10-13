Вже за тиждень в Україну надійде препарат Ремдесивір для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

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Через тиждень у нас буде лікарський засіб Ремдесивір, який себе добре показав в США, інших країнах. Ми вже уклали відповідну угоду, і через тиждень він надійде в наші лікарні,

– заявив Степанов.

Також він додав, що в Україні з'являться ще імуноглобуліни, які необхідні пацієнтам з тяжким перебігом хвороби. За його словами, у МОЗ наразі розраховують необхідну суму коштів.

Що відомо про Ремдесивір

Противірусний препарат Ремдесивір розробили для боротьби з лихоманкою Ебола, лжгак він виявився не надто ефективним для лікування цього захворювання.

Ремдесивір вважають одним з найперспективніших засобів для лікування коронавірусу. Він демонструє успіхи під час клінічних випробувань.

Нагадаємо, на початку жовтня з'явилася інформація про те, що дехто з пацієнтів з COVID-19, які приймали препарат Ремдесивір, згодом мали серйозні побічні ефекти – порушення в роботі нирок. Експерти EMA перевіряють, чи є це побічним ефектом.

Ремдесивір – що це за препарат Ремдесивір розробила американська компанія Gilead Sciences. Ліки вводять внутрішньовенно. Ремдесивір знімає лихоманку у важких пацієнтів і допомогти їм пережити гостру фазу інфекції.

Випробування за участю понад 1000 людей підтвердили, що Ремдесивір здатний знизити смертність від коронавірусу і прискорити одужання. Наразі Ремдесивір перебуває під патентною охороною компанії Gilead Sciences.

Наприкінці червня компанія оголосила кінцеву ціну препарату. Для генеричних версій ціна стартує від 320 доларів за курс. Втім, оскільки Україна входить до даних ліцензій на генеричний "Ремдесивір", то може закупити його у 6 разів дешевше.