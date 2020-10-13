Кабинет министров Украины выделил Минздраву почти три миллиарда гривен из фонда борьбы с COVID-19. На что пойдут эти средства – читайте в материале.

Во время заседания Кабмин выделил МЗ 2,9 миллиарда гривен из фонда борьбы с коронавирусом, сообщает 24 канал.

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На что пойдут средства

1 875 149,6 гривен выделили на закупку средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения, оказывающих инфицированным стационарную медицинскую помощь,

1 068 084,2 гривен должно пойти на обеспечение лабораторных центров, относящихся к сфере управления Минздрава, государственных учреждений Центра общественного здоровья и Украинского научно-исследовательского противочумного института Мечникова Минздрава.

46 811,5 гривен выделили на закупку препарата Ремдесивир.

Отметим, что правительство вдвое увеличило доплаты военнослужащим, медикам и другим работникам, привлеченным к борьбе с COVID-19. В Минздраве планируют, чтобы зарплата врачей была по меньшей мере 20 тысяч гривен.

Напомним, что кроме этого, правительство приняло решение о новых противоэпидемических мероприятиях в Украине. Действие адаптивного карантина продлили до конца года, а именно до 31 декабря 2020-го.

Это решение связано с резким увеличением количества больных коронавирусом в Украине и увеличением госпитализации таких пациентов.