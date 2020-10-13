Кабинет министров во время заседания 13 октября принял решение об увеличении заработной платы военнослужащим, медицинским и другим работникам, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации коронавируса из Фонда COVID-19.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на телеграм-канале.

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Политик заявил, что доплаты увеличат в два раза.

"Цифры "2701125,3" и "22409861" заменят на "4680183,3" и "4228919", указано в постановлении", – написал Гончаренко.

В Минздраве планируют, чтобы зарплата врачей была не менее 20 тысяч гривен. Также председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил ранее, что Министерство Здравоохранения еще не предоставило Комитету по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предложений по увеличению зарплат медикам.

Добавим, правительство во время своего заседания 13 октября приняло решение о новых противоэпидемиологических мерах в Украине.

В частности, действие адаптивного карантина продлили до конца года, то есть до 31 декабря 2020-го. Это решение связано с резким увеличением количества больных на коронавирус в Украине и увеличением госпитализации таких пациентов.