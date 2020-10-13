Кабінет міністрів під час засідання 13 жовтня ухвалив рішення щодо збільшення заробітної плати військовослужбовцям, медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації коронавірусу з Фонду COVID-19.

Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко на телеграм-каналі.

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Політика заявив, що доплати збільшать у два рази.

"Цифри "2701125,3" і "2249861" замінять "4680183,3" та "4228919", зазначено в постанові", – написав Гончаренко.

У МОЗ планують, аби зарплата лікарів була щонайменше 20 тисяч гривень. Також голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив раніше, що Міністерство охорони здоров’я ще не надало Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування пропозицій щодо збільшення зарплат медикам.

Додамо, уряд під час свого засідання 13 жовтня прийняв рішення про нові протиепідеміологічні заходи в Україні.

Зокрема, дію адаптивного карантину продовжили до кінця року, тобто до 31 грудня 2020-го. Це рішення пов'язане з різким збільшенням кількості хворих на коронавірус в Україні та збільшенням госпіталізації таких пацієнтів.