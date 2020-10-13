Уряд поставив задачу для МОЗ – збільшити щоденну кількість тестувань на коронавірус в рази. У міністерстві відповіли, що намагатимуться, аби впродовж найближчого місяця охоплення тестування зросло майже вдвічі.

Під час засідання уряду Шмигаль заявив, що поставив перед міністром охорони здоров'я Максимом Степановим завдання – найближчим часом збільшити щоденну кількість тестувань на коронавірус до 50 тисяч тестів на день, повідомляє 24 канал.

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Прем'єр-міністр наголосив, що цю планку потрібно підвищувати постійно. І до кінця 2020 року Україна повинна вийти на 75 тисяч тестувань на день.

Ми маємо вити на 75 тисяч тестів на добу ще в цьому році. Планку потрібно підвищувати, проблему з чергами, звісно ж, потрібно вирішувати. І ми над цим працюємо,

– заявив Денис Шмигаль.

Реакція Степанова на вказівку уряду

під час засідання уряду Очільник МОЗ Максим Степанов запропонував вдвічі збільшити цільовий показник охоплення тестувань – до 48 на 100 тисяч населення за останні сім днів. За словами міністра, нині цей показник становить 24.

Ми вже дійшли познаки понад 30 тисяч тестів методом ПЛР щодня. Але ідемо далі – у нас зараз є чітке розуміння, як ми вийдемо на 50 тисяч тестів (на день – ред),

– сказав Максим Степанов.

Міністр охорони здоров'я пообіцяв, що МОЗ намагатиметься досягнути цього показника впродовж місяця та наголосив на тому, що міністерство намагатиметься нарощувати охоплення тестування в країні до кінця року.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу