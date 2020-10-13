Правительство поставило задачу для Минздрава – увеличить ежедневное количество тестирований на коронавирус в разы. В министерстве ответили, что постараются, чтобы в течение ближайшего месяца охват тестирования возрос почти вдвое.

Во время заседания правительства Шмыгаль заявил, что поставил перед министром здравоохранения Максимом Степановым задачу – в ближайшее время увеличить ежедневное количество тестирований на коронавирус до 50 тысяч тестов в день, сообщает 24 канал.

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Премьер-министр подчеркнул, что эту планку нужно повышать постоянно. И до конца 2020 года Украина должна выйти на 75 тысяч тестирований в день.

Мы должны выйти на 75 тысяч тестов в сутки еще в этом году. Планку нужно повышать, проблему с очередями, конечно же, нужно решать. И мы над этим работаем,

– заявил Денис Шмыгаль.

Реакция Степанова относительно указания правительства

Во время заседания правительства Глава МОЗ Максим Степанов предложил вдвое увеличить целевой показатель охвата тестирования – до 48 на 100 тысяч населения за последние семь дней. По словам министра, сейчас этот показатель составляет 24.

Мы уже достигли отметки более 30 тысяч тестов методом ПЦР каждый день. Но идем дальше – у нас сейчас есть четкое понимание, как мы выйдем на 50 тысяч тестов (в день – ред),

– сказал Максим Степанов.

Министр здравоохранения пообещал, что Минздрав будет пытаться достичь этого показателя в течение месяца и отметил, что министерство будет пытаться наращивать охват тестирования в стране до конца года.



Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала