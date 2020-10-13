Кабінет міністрів України виділив МОЗ майже три мільярди гривень з фонду боротьби з COVID-19. На що підуть ці кошти – читайте у матеріалі.

Під час засідання уряду Кабмін виділив МОЗ 2,9 мільярди гривень з фонду боротьби з коронавірусом, повідомляє 24 канал.

До теми Кабмін удвічі збільшив доплати військовим і медикам, які залучені у боротьбу з COVID-19

На що підуть кошти

1 875 149,6 гривень виділили на закупівлю засобів індивідуального захисту для закладів охорони здоров'я, які надають інфікованим стаціонарну медичну допомогу,

1 068 084,2 гривень повинно піти забезпечення лабораторних центрів, які належать до сфери управління МОЗ, державних установ Центру громадського здоров'я та Українського науково-дослідного протичумного інституту Мечникова МОЗ,

46 811,5 тисяч гривень виділили на закупівлю препарату Ремдесивір.

Зазначимо, що уряд удвічі збільшив доплати військовослужбовцям, медикам і іншим працівникам, що залучені до боротьби з COVID-19. У МОЗ планують, аби зарплата лікарів була щонайменше 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, що окрім цього, уряд прийняв рішення про нові протиепідеміологічні заходи в Україні. Дію адаптивного карантину продовжили до кінця року, а саме до 31 грудня 2020-го.

Це рішення пов'язане з різким збільшенням кількості хворих на коронавірус в Україні та збільшенням госпіталізації таких пацієнтів.