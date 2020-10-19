Противірусний препарат Ремдесивір вже везуть до України у великих кількостях. Хоча Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що він майже не знижує смертність через COVID-19.

Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко в ефірі 24 каналу розповіла, що цей препарат був експериментальний і створювався під час лихоманки Еболи. В Україні з ним раніше не стикалися і його ефективність не доведена.

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"Зараз ми мали певний досвід використання Ремдисивіру на Буковині у кількох критичних пацієнтів. Результати вийшли не надто вдалими, препарат не допоміг", – зазначила Кобевко.

Україна замовила загалом 28 тисяч доз цього препарату. Однак лікарка-інфекціоністка зазначила, що спершу потрібно мати доступ до досліджень, щоб зрозуміти ефективність препарату. Але від початку пандемії більшість препаратів використовували експериментально.

Лікарі спершу не розуміли, як за протоколом правильно застосовувати той чи інший препарат. Тобто, є моменти недопрацювань на місцях. Вони можуть призвести до негативних наслідків,

– наголосила експертка.

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