Ефективність лікування COVID-19 Ремдисивіром в Україні не доведена, – лікарка-інфекціоністка
Противірусний препарат Ремдесивір вже везуть до України у великих кількостях. Хоча Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що він майже не знижує смертність через COVID-19.
Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко в ефірі 24 каналу розповіла, що цей препарат був експериментальний і створювався під час лихоманки Еболи. В Україні з ним раніше не стикалися і його ефективність не доведена.
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"Зараз ми мали певний досвід використання Ремдисивіру на Буковині у кількох критичних пацієнтів. Результати вийшли не надто вдалими, препарат не допоміг", – зазначила Кобевко.
Україна замовила загалом 28 тисяч доз цього препарату. Однак лікарка-інфекціоністка зазначила, що спершу потрібно мати доступ до досліджень, щоб зрозуміти ефективність препарату. Але від початку пандемії більшість препаратів використовували експериментально.
Лікарі спершу не розуміли, як за протоколом правильно застосовувати той чи інший препарат. Тобто, є моменти недопрацювань на місцях. Вони можуть призвести до негативних наслідків,
– наголосила експертка.
Головне про препарат Ремдесивір
- Його розробила американська компанія Gilead Sciences для боротьби з лихоманкою Ебола. Він знімає лихоманку у важких пацієнтів і допомагає пережити гостру фазу інфекції.
- Зрештою препарат виявився не надто ефективним для лікування Еболи. Щоправда, сьогодні його вважають одним з найперспективніших засобів для лікування коронавірусу. Він демонструє успіхи під час клінічних випробувань.
- На початку жовтня з'явилася інформація про те, що дехто з пацієнтів з COVID-19, які приймали Ремдесивір, згодом мали серйозні побічні ефекти – порушення в роботі нирок. Експерти, зі свого, перевіряють, чи є це побічним ефектом.
- Наприкінці червня Gilead Sciences оголосила кінцеву ціну препарату. Для генеричних версій ціна стартує від 320 доларів за курс. Втім, оскільки Україна входить до даних ліцензій на генеричний Ремдесивір, то може закупити його у 6 разів дешевше.