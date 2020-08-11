У світі продовжує зростати кількість хворих на коронавірус, кількість інфікованих вже понад 20 мільйонів. В Росії начебто зареєстрували вакцину проти COVID-19, якою вже вакцинувалась одна з дочок Путіна. За минулу добу в Україні зафіксували 1 158 випадків зараження коронавірусом, Степанов розповів, коли чекати 2 хвилю. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 11 серпня

Наразі відомо загальна кількість інфікованих в країні становить 83 115. На жаль, від учора зареєстрували ще 29 смертей, внаслідок ускладнень COVID-19. Загалом, кількість жертв пандемії в Україні – 1 951.

Разом з тим, 44 934 інфікованих вже видужали від недуги. Продовжують лікування 36 230 українців.

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Коронавірус в областях України станом на 11 серпня

Найбільше нових хворих зареєстрували на Львівщині (+161), у Києві (+123), а також в Одеській (+134), Харківській (+129) та Івано-Франківській (+114) областях.

Вінницька область – 3002 (+17);

Волинська область – 4375 (+48);

Дніпропетровська область – 1571 (0);

Донецька область – 982 (+6);

Житомирська область – 2178 (+24);

Закарпатська область – 5875 (+66);

Запорізька область – 959 (+6);

Івано-Франківська область – 5911 (+114);

Кіровоградська область – 725 (+1);

м. Київ – 9687 (+123);

Київська область – 4239 (+42);

Львівська область – 11142 (+161);

Луганська область – 157 (+2);

Миколаївська область – 729 (+13);

Одеська область – 4364 (+134);

Полтавська область – 503 (+6);

Рівненська область – 7018 (+95);

Сумська область – 702 (+3);

Тернопільська область – 3375 (+51);

Харківська область – 5030 (+129);

Херсонська область – 271 (+2);

Хмельницька область – 1376 (+8);

Чернівецька область – 6867 (+90);

Черкаська область – 1039 (+3);

Чернігівська область – 1038 (+14).​

Статистика летальності від коронавірусу

За минулу добу під час перебігу коронавірусу у 17 областях України померли ще 29 людей. Найбільше нових летальних випадків зареєстрували у Львівській області – 4.

Львівська область – 309 (+4);

Чернівецька область – 230 (+2);

Закарпатська область – 223 (+1);

Івано-Франківська область – 158 (+1);

Київ – 147;

Харківська область – 146 (+2);

Рівненська область – 105 (+1);

Волинська область – 94 (+1);

Одеська область – 73 (+2);

Київська область – 70 (+1);

Вінницька область – 63 (+1);

Житомирська область – 46 (+3);

Тернопільська область – 44 (+3);

Кіровоградська область – 39;

Черкаська область – 37;

Дніпропетровська область – 35 (+2);

Хмельницька область – 30 (+1);

Запорізька область – 22;

Чернігівська область – 18;

Миколаївська область – 18 (+1);

Полтавська область – 15;

Донецька область – 13;

Сумська область – 10 (+1);

Херсонська область – 5 (+1);

Луганська область – 1.

Коронавірус у Збройних силах України: за останню добу у лавах ЗСУ діагностували 14 випадків COVID-19. Наразі в Збройних силах України на коронавірус хворіють 303 людей. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 6 військових. Натомість одужали від початку пандемії 697 військових. На ізоляції перебувають одразу 677 людей.

за останню добу у лавах ЗСУ діагностували 14 випадків COVID-19. Наразі в Збройних силах України на коронавірус хворіють 303 людей. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 6 військових. На ізоляції перебувають одразу 677 людей. COVID-19 серед українських медиків: від учора COVID-19 виявили у 75 медпрацівників.Станом на 11 серпня коронавірус діагностували у 9 335 медичних працівників. Натомість одужали з них понад 6 939 інфікованих. Відомо, що щонайменше 60 медиків, які протидіяли поширенню коронавірусної хвороби, померли.

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Головні новини про коронавірус в Україні

У МОЗ розповіли, коли в Україні розпочнеться 2 хвиля

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що друга хвиля коронавірусу почнеться восени, приблизно у жовтні або листопаді. За словами Степанова, в країні вже підготували лікарні другої хвилі. Вони розраховані приблизно на 10 000 пацієнтів.

Максим Степанов “Ми рахували, що в нас буде так звана друга хвиля – суттєве збільшення хворих десь в жовтні або листопаді. Це буде поєднано з епідемією грипу, яка починається в жовтні”.



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Новини про коронавірус у світі 11 серпня

Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі зареєстрували 20 280 518 інфікованих SARS-CoV-2. Водночас 13 205 119 пацієнтів одужали, але 739 761 хворий померли від ускладнень COVID-19.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 5 251 997;

Бразилія – 3 057 470;

Індія – 2 271 034;

Росія – 897 599;

Південна Африка – 563 598.

Головні дослідження й розробки щодо COVID-19

Росія зареєструвала вакцину від COVID-19: її вже ввели дочці Путіна

Російський президент Володимир Путін оголосив про реєстрацію в РФ першої у світі вакцини від коронавірусу COVID-19. За його словами, щеплення цією вакциною вже зробила одна з його дочок.

Президент РФ також запевнив, що препарат "працює досить ефективно, формує стійкий імунітет та пройшов всі необхідні перевірки. А міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко підкреслив, що зареєстрована вакцина показала високу ефективність і безпеку.

Важливо! Дані щодо проведення випробування цієї вакцини досі не опубліковані, а фахівці стверджують про підозріло короткі терміни її розробки.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Як iPhone збільшує ризик заразитись коронавірусом

Новіші версії iPhone для розблокування використовують лише Face ID. Це змушує їхніх користувачів частіше знімати маски, навіть у приміщеннях чи громадському транспорті.

Компанія Metropolitan Transportation Authority, яка займається перевезеннями в Нью-Йорку написала офіційного листа CEO Apple Тімові Куку, де попросила, аби в Apple прискорили впровадження нових технологій і рішень, які краще захищають клієнтів в час пандемії COVID-19.

Унікальна золота маска від COVID-19 коштує 1,5 мільйона доларів

Ювелірна компанія в Ізраїлі працює над створенням унікальної захисної маски. Виріб із білого золота, вагою 1 800 каратів, буде прикрашений 3 600 діамантами.

Власник компанії відмовився називати ім'я замовника. Проте повідомив, що це – китайський бізнесмен, який зараз живе у США.