COVID-19 може "нагадати" про себе через багато років після одужання. Вчені припустили, що запальні процеси мозку, викликані боротьбою імунної системи з інфекцією, можуть підвищувати ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера у людей, що перехворіли на коронавірус.

Коронавірус збільшує ризик втрати пам'яті

Попередні дослідження вже довели, що у великої кількості пацієнтів, які перенесли COVID-19, є ускладнення, зокрема негативний вплив відчуває нервова система, може бути втрата нюху та з'явитися синдром хронічної втоми, а також запалення мозку та когнітивні порушення схожі з симптомами деменції. Тепер вчені оцінили ризики розвитку хвороби Альцгеймера у людей, які перехворіли на коронавірус, пише Conversation.

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Ці наслідки можуть бути причиною прямого впливу вірусу на тканину мозку. Однак з'являється нові дані щодо непрямого впливу, що виникає через інфекції епітеліальних клітин і серцево-судинної системи.

Багато симптоми різних інфекцій — нежить, температура, слабкість пов'язані із захисною реакцією імунної системи. Це адаптивний механізм, який необхідний людському організму для виживання. Нещодавно вчені встановили, що нейроімунні клітини синапсів грають важливу роль в роботі пам'яті.

Це означає, що такі захворювання, як COVID-19 можуть викликати гострі неврологічні симптоми і тривалі порушення діяльності мозку.

Чому вчені прогнозують довготривалі наслідки після хвороби

Потенційний зв'язок між COVID-19 і проблемами з пам'яттю ґрунтуються на даних, щодо інших захворювань, зокрема, багато пацієнтів, які пережили серцевий напад або хірургічну операцію, відзначали когнітивний спад, який посилювався з віком.

Реальні масштаби впливу COVID-19 на ризик розвитку деменції і хвороби Альцгеймера будуть вивчені лише через кілька років.

Але ризик можна знизити вже зараз, якщо зменшити темпи поширення інфекції та розробити ефективні методи лікування, які зменшують тривалість хвороби.

Також можуть помогти препарати, що пригнічують надмірну діяльність імунної системи.