Новий огляд неврологічних симптомів пацієнтів з COVID-19 в сучасній науковій літературі показує, що захворювання є великою загрозою для всієї нервової системи.

Про це йдеться в дослідженні Northwestern Medicine.

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Близько половини госпіталізованих пацієнтів мають неврологічні прояви COVID-19, які включають головний біль, запаморочення, зниження уваги, труднощі з концентрацією, розлади нюху і смаку, судоми, інсульти, слабкість і м'язові болі.

Для широкого загалу і лікарів важливо знати про це, тому що інфекція SARS-COV-2 може спочатку мати неврологічні симптоми, перш ніж виникне лихоманка, кашель або проблеми з диханням,

– зазначив провідний автор огляду, доктор Ігор Коральнік.

В огляді описані різні неврологічні стану, які можуть виникнути у пацієнтів з COVID-19, і способи їх діагностики, а також можливі патогенні механізми.

Результати дослідження

Захворювання може вражати всю нервову систему, включаючи головний мозок, спинний мозок, нерви, м'язи. Існує безліч різних причин, за якими коронавірус COVID-19 може викликати неврологічну дисфункцію.

Оскільки захворювання може вражати кілька органів (легені, нирки, серце), мозок також страждає від нестачі оксигенації або від порушень згортання крові, які можуть призвести до ішемічного або геморагічного інсульту. Крім того, коронавірус може викликати пряму інфекцію мозку і мозкових оболонок. Також реакція імунної системи на інфекцію може викликати запалення, яке може пошкодити мозок і нерви.

Оскільки інформація про наслідки неврологічних проявів COVID-19 обмежені, Коральнік і його колеги хочуть простежити за деякими з пацієнтів в новій амбулаторній клініці Neuro-COVID, щоб визначити, чи є неврологічні проблеми тимчасовими або постійними. Ці дослідження забезпечать основу для діагностики, лікування і лікування багатьох неврологічних проявів COVID-19.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу