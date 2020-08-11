COVID-19 может "напомнить" о себе через много лет после выздоровления. Ученые предположили, что воспалительные процессы мозга, вызванные борьбой иммунной системы с инфекцией, могут повышать риск развития деменции и болезни Альцгеймера у людей, переболевших коронавирусом.

Коронавирус увеличивает риск потери памяти

Предыдущие исследования уже доказали, что у большого количества пациентов, которые перенесли COVID-19, есть осложнения, в частности негативное влияние испытывает нервная система, может быть потеря обоняния и появиться синдром хронической усталости, а также воспаление мозга и когнитивные нарушения схожи с симптомами деменции. Теперь ученые оценили риски развития болезни Альцгеймера у людей, которые переболели коронавирусом, пишет Conversation.

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Эти последствия могут быть причиной прямого воздействия вируса на ткань мозга. Однако появляется новые данные относительно косвенного влияния, возникающего из-за инфекции эпителиальных клеток и сердечно-сосудистой системы.

Многие симптомы разных инфекций – насморк, температура, слабость – связаны с защитной реакцией иммунной системы. Это адаптивный механизм, который необходим человеческому организму для выживания. Недавно ученые установили, что нейроиммунные клетки синапсов играют важную роль в работе памяти.

Это означает, что такие заболевания, как COVID-19 могут вызывать острые неврологические симптомы и длительные нарушения деятельности мозга.

Почему ученые прогнозируют долговременные последствия после болезни

Потенциальный связь между COVID-19 и проблемами с памятью основывается на данных, относительно других заболеваний, в частности, много пациентов, которые пережили сердечный приступ или хирургическую операцию, отмечали когнитивный спад, который усиливался с возрастом.

Реальные масштабы воздействия COVID-19 на риск развития деменции и болезни Альцгеймера будут изучены лишь через несколько лет.

Но риск можно снизить уже сейчас, если уменьшить темпы распространения инфекции и разработать эффективные методы лечения, которые уменьшают продолжительность болезни.

Также могут помочь препараты, подавляющие чрезмерную деятельность иммунной системы.