В мире продолжает расти количество больных коронавирусом, количество инфицированных уже более 20 миллионов. В России вроде бы зарегистрировали вакцину против COVID-19, которой уже вакцинировалась одна из дочерей Путина. За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 158 случаев заражения коронавирусом, Степанов рассказал, когда ждать 2 волну. Это последние новости о коронавирусе 11 августа.

Новости коронавирус в Украине 11 августа

Сейчас известно, что общее количество инфицированных в стране составляет 83 115. К сожалению, со вчерашнего дня зарегистрировали еще 29 смертей, в результате осложнений COVID-19. В целом, количество жертв пандемии в Украине – 1 951.

Вместе с тем, 44 934 инфицированных уже выздоровели от болезни. Продолжают лечение 36 230 украинцев.

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Коронавирус в областях Украины по состоянию на 11 августа

Больше всего новых больных зарегистрировали на Львовщине (+161), в Киеве (+123), а также в Одесской (+134), Харьковской (+129) и Ивано-Франковской (+114) областях.

Винницкая область – 3002 (+17);

Волынская область – 4375 (+48);

Днепропетровская область – 1571 (0);

Донецкая область – 982 (+6);

Житомирская область – 2178 (+24);

Закарпатская область – 5875 (+66);

Запорожская область – 959 (+6);

Ивано-Франковская область – 5911 (+114);

Кировоградская область – 725 (+1);

м. Киев – 9687 (+123);

Киевская область – 4239 (+42);

Львовская область – 11142 (+161);

Луганская область – 157 (+2);

Николаевская область – 729 (+13);

Одесская область – 4364 (+134);

Полтавская область – 503 (+6);

Ровенская область – 7018 (+95);

Сумская область – 702 (+3);

Тернопольская область – 3375 (+51);

Харьковская область – 5030 (+129);

Херсонская область – 271 (+2);

Хмельницкая область – 1376 (+8);

Черновицкая область – 6867 (+90);

Черкасская область – 1039 (+3);

Черниговская область – 1038 (+14).​

Статистика летальности от коронавирус

За минувшие сутки во время течения коронавируса в 17 областях Украины умерли еще 29 человек. Больше всего новых летальных случаев зарегистрировали во Львовской области – 4.

Львовская область – 309 (+4);

Черновицкая область – 230 (+2);

Закарпатская область – 223 (+1);

Ивано-Франковская область – 158 (+1);

Киев – 147;

Харьковская область – 146 (+2);

Ровенская область – 105 (+1);

Волынская область – 94 (+1);

Одесская область – 73 (+2);

Киевская область – 70 (+1);

Винницкая область – 63 (+1);

Житомирская область – 46 (+3);

Тернопольская область – 44 (+3);

Кировоградская область – 39;

Черкасская область – 37;

Днепропетровская область – 35 (+2);

Хмельницкая область – 30 (+1);

Запорожская область – 22;

Черниговская область – 18;

Николаевская область – 18 (+1);

Полтавская область – 15;

Донецкая область – 13;

Сумская область – 10 (+1);

Херсонская область – 5 (+1);

Луганская область – 1.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины : за последние сутки в рядах ВСУ диагностировали 14 случаев COVID-19. Сейчас в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 303 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 6 военных. При этом выздоровели с начала пандемии 697 военных. На изоляции находятся сразу 677 человек.

: за последние сутки в рядах ВСУ диагностировали 14 случаев COVID-19. Сейчас в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 303 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 6 военных. При этом выздоровели с начала пандемии 697 военных. На изоляции находятся сразу 677 человек. COVID-19 среди украинских медиков: со вчерашнего дня COVID-19 обнаружили у 75 медработников.По состоянию на 11 августа коронавирус диагностировали у 9 335 медицинских работников. Поправились из них более 6 939 инфицированных. Известно, что по меньшей мере 60 медиков, которые противодействовали распространению коронавирусной болезни, умерли.

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Главные новости о коронавирусе в Украине

В Минздраве рассказали, когда в Украине начнется 2 волна

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вторая волна коронавируса начнется осенью, в октябре или ноябре. По словам Степанова, в стране уже подготовили больнице к второй волне. Они рассчитаны примерно на 10 000 пациентов.

Максим Степанов “Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна – существенное увеличение больных где-то в октябре или ноябре. Это будет сопряжено с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре”.



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Новости коронавирус в мире 11 августа

Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире зарегистрировали 20 280 518 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 13 205 119 пациентов выздоровели, но 739 761 больной умерли от осложнений COVID-19.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 5 251 997;

Бразилия – 3 057 470;

Индия – 2 271 034;

Россия – 897 599;

Южная Африка – 563 598.

Главные исследования и разработки по COVID-19

Россия зарегистрировала вакцину от COVID-19: ее уже ввели дочери Путина

Российский президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19. По его словам, прививку этой вакциной уже сделала одна из его дочерей.

Президент РФ также заверил, что препарат "работает достаточно эффективно, формирует стойкий иммунитет и прошел все необходимые проверки. А министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул, что зарегистрированная вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

Важно! Данные о проведении испытания этой вакцины до сих пор не опубликованы, а специалисты утверждают о подозрительно коротких сроках ее разработки.



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Как iPhone увеличивает риск заразиться коронавирусом

Более поздние версии iPhone для разблокировки используют только Face ID. Это заставляет их пользователей чаще снимать маски, даже в помещениях или общественном транспорте.

Компания Metropolitan Transportation Authority, которая занимается перевозками в Нью-Йорке, написала официальное письмо CEO Apple Тиму Куку, где попросила, чтобы в Apple ускорили внедрение новых технологий и решений, которые лучше защищают клиентов во время пандемии COVID-19.

Уникальная золотая маска от COVID-19 стоит 1,5 миллиона долларов

Ювелирная компания в Израиле работает над созданием уникальной защитной маски. Изделие из белого золота весом 1 800 каратов будет украшено 3 600 бриллиантами.

Владелец компании отказался называть имя заказчика. Однако сообщил, что это – китайский бизнесмен, который сейчас живет в США.