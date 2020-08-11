Новости о коронавирусе 11 августа: Россия зарегистрировала вакцину, дата 2-й волны в Украине
В мире продолжает расти количество больных коронавирусом, количество инфицированных уже более 20 миллионов. В России вроде бы зарегистрировали вакцину против COVID-19, которой уже вакцинировалась одна из дочерей Путина. За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 158 случаев заражения коронавирусом, Степанов рассказал, когда ждать 2 волну. Это последние новости о коронавирусе 11 августа.
Новости коронавирус в Украине 11 августа
Сейчас известно, что общее количество инфицированных в стране составляет 83 115. К сожалению, со вчерашнего дня зарегистрировали еще 29 смертей, в результате осложнений COVID-19. В целом, количество жертв пандемии в Украине – 1 951.
Вместе с тем, 44 934 инфицированных уже выздоровели от болезни. Продолжают лечение 36 230 украинцев.
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Коронавирус в областях Украины по состоянию на 11 августа
Больше всего новых больных зарегистрировали на Львовщине (+161), в Киеве (+123), а также в Одесской (+134), Харьковской (+129) и Ивано-Франковской (+114) областях.
- Винницкая область – 3002 (+17);
- Волынская область – 4375 (+48);
- Днепропетровская область – 1571 (0);
- Донецкая область – 982 (+6);
- Житомирская область – 2178 (+24);
- Закарпатская область – 5875 (+66);
- Запорожская область – 959 (+6);
- Ивано-Франковская область – 5911 (+114);
- Кировоградская область – 725 (+1);
- м. Киев – 9687 (+123);
- Киевская область – 4239 (+42);
- Львовская область – 11142 (+161);
- Луганская область – 157 (+2);
- Николаевская область – 729 (+13);
- Одесская область – 4364 (+134);
- Полтавская область – 503 (+6);
- Ровенская область – 7018 (+95);
- Сумская область – 702 (+3);
- Тернопольская область – 3375 (+51);
- Харьковская область – 5030 (+129);
- Херсонская область – 271 (+2);
- Хмельницкая область – 1376 (+8);
- Черновицкая область – 6867 (+90);
- Черкасская область – 1039 (+3);
- Черниговская область – 1038 (+14).
Статистика летальности от коронавирус
За минувшие сутки во время течения коронавируса в 17 областях Украины умерли еще 29 человек. Больше всего новых летальных случаев зарегистрировали во Львовской области – 4.
- Львовская область – 309 (+4);
- Черновицкая область – 230 (+2);
- Закарпатская область – 223 (+1);
- Ивано-Франковская область – 158 (+1);
- Киев – 147;
- Харьковская область – 146 (+2);
- Ровенская область – 105 (+1);
- Волынская область – 94 (+1);
- Одесская область – 73 (+2);
- Киевская область – 70 (+1);
- Винницкая область – 63 (+1);
- Житомирская область – 46 (+3);
- Тернопольская область – 44 (+3);
- Кировоградская область – 39;
- Черкасская область – 37;
- Днепропетровская область – 35 (+2);
- Хмельницкая область – 30 (+1);
- Запорожская область – 22;
- Черниговская область – 18;
- Николаевская область – 18 (+1);
- Полтавская область – 15;
- Донецкая область – 13;
- Сумская область – 10 (+1);
- Херсонская область – 5 (+1);
- Луганская область – 1.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за последние сутки в рядах ВСУ диагностировали 14 случаев COVID-19. Сейчас в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 303 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 6 военных. При этом выздоровели с начала пандемии 697 военных. На изоляции находятся сразу 677 человек.
- COVID-19 среди украинских медиков: со вчерашнего дня COVID-19 обнаружили у 75 медработников.По состоянию на 11 августа коронавирус диагностировали у 9 335 медицинских работников. Поправились из них более 6 939 инфицированных. Известно, что по меньшей мере 60 медиков, которые противодействовали распространению коронавирусной болезни, умерли.
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Главные новости о коронавирусе в Украине
В Минздраве рассказали, когда в Украине начнется 2 волна
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вторая волна коронавируса начнется осенью, в октябре или ноябре. По словам Степанова, в стране уже подготовили больнице к второй волне. Они рассчитаны примерно на 10 000 пациентов.
Карантин в Украине продлили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава
Новости коронавирус в мире 11 августа
Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире зарегистрировали 20 280 518 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 13 205 119 пациентов выздоровели, но 739 761 больной умерли от осложнений COVID-19.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 5 251 997;
- Бразилия – 3 057 470;
- Индия – 2 271 034;
- Россия – 897 599;
- Южная Африка – 563 598.
Главные исследования и разработки по COVID-19
Россия зарегистрировала вакцину от COVID-19: ее уже ввели дочери Путина
Российский президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19. По его словам, прививку этой вакциной уже сделала одна из его дочерей.
Президент РФ также заверил, что препарат "работает достаточно эффективно, формирует стойкий иммунитет и прошел все необходимые проверки. А министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул, что зарегистрированная вакцина показала высокую эффективность и безопасность.
Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / Инфографика 24 канала
Как iPhone увеличивает риск заразиться коронавирусом
Более поздние версии iPhone для разблокировки используют только Face ID. Это заставляет их пользователей чаще снимать маски, даже в помещениях или общественном транспорте.
Компания Metropolitan Transportation Authority, которая занимается перевозками в Нью-Йорке, написала официальное письмо CEO Apple Тиму Куку, где попросила, чтобы в Apple ускорили внедрение новых технологий и решений, которые лучше защищают клиентов во время пандемии COVID-19.
Уникальная золотая маска от COVID-19 стоит 1,5 миллиона долларов
Ювелирная компания в Израиле работает над созданием уникальной защитной маски. Изделие из белого золота весом 1 800 каратов будет украшено 3 600 бриллиантами.
Владелец компании отказался называть имя заказчика. Однако сообщил, что это – китайский бизнесмен, который сейчас живет в США.