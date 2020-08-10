Новости о коронавирусе 10 августа: 20 миллионов инфицированных в мире, вспышка в Укроборонпроме
В Украине 81 957 случаев заражения коронавирусом, а в мире – свыше 20 миллионов. В "Укроборонпроме" новая вспышка коронавируса. На Львовщине начали разворачивать больницы второй волны. Матч Лиги чемпионов под угрозой. Молодежь имеет больший риск потерять нюх от COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 августа.
Новости о коронавирусе в Украине 10 августа
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 008 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, также зарегистрировали 25 новых летальных случаев, связанных с болезнью. Между тем 387 человек выписали из больниц.
Днем ранее Новости о коронавирусе 9 августа: количество случаев идет на спад, вспышка в киевском "Динамо"
За прошедшие сутки в стране провели 13 301 тестирование на коронавирус. Из них 10 083 исследования методом ПЦР и 3 218 методом ИФА.
Больше всего новых больных обнаружили во Львовской (130), Ивано-Франковской (121), Харьковской (117) и Черновицкой (108) областях.
Коронавирус в областях Украины
- Львовская область – 10 981 (+130)
- Киев – 9 564 (+66)
- Ровненская область – 6 923 (+83)
- Черновицкая область – 6 777 (+108)
- Закарпатская область – 5 809 (+44)
- Ивано-Франковская область – 5 797 (+121)
- Харьковская область – 4 901 (+117)
- Волынская область – 4 327 (+45)
- Одесская область – 4 230 (+65)
- Киевская область – 4 197 (+21)
- Тернопольская область – 3 324 (+35)
- Винницкая область – 2 985 (+11)
- Житомирская область – 2 154 (+23)
- Днепропетровская область – 1 571 (+24)
- Хмельницкая область – 1 368 (+22)
- Черкасская область – 1 036 (+14)
- Черниговская область – 1 024 (+10)
- Донецкая область – 976 (+1)
- Запорожская область – 953 (+16)
- Кировоградская область – 724 (+3)
- Николаевская область – 716 (+11)
- Сумская область – 699 (+31)
- Полтавская область – 497 (+3)
- Херсонская область – 269 (+2)
- Луганская область – 155 (+2)
Сколько человек умерли от коронавируса
- Львовская область – 305 (+3)
- Черновицкая область – 228 (+3)
- Закарпатская область – 222 (+2)
- Ивано-Франковская область – 156 (+1)
- Киев – 147
- Харьковская область – 144 (+2)
- Ровненская область – 104 (+1)
- Волынская область – 93 (+2)
- Одесская область – 71 (+4)
- Киевская область – 69 (+1)
- Винницкая область – 62
- Житомирская область – 43 (+2)
- Тернопольская область – 41
- Кировоградская область – 39
- Черкасская область – 37
- Днепропетровская область – 33
- Хмельницкая область – 29 (+3)
- Запорожская область – 22
- Черниговская область – 18
- Николаевская область – 17 (+1)
- Полтавская область – 15
- Донецкая область – 13
- Сумская область – 9
- Херсонская областьм4
- Луганская область – 1
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки коронавирус среди военнослужащих не обнаружили. Сейчас в ВСУ болеют 305 человек. А 681 военный уже преодолел болезнь. К сожалению, 6 инфицированных умерли.
- COVID-19 среди украинских медиков: за вчерашние сутки коронавирус обнаружили у 42 медиков. В общем, с начала распространения инфекции в Украине среди медработников зарегистрировали 9 260 случаев заражения коронавирусом. Известно, что по меньшей мере 60 из них умерли во время течения болезни. Между тем более 6 890 медиков уже выздоровели.
Какие области не готовы к ослаблению карантина
За последние сутки из списка выбыли Киев и Киевщина, в перечень попали Житомирская и Сумская области. Следовательно, по состоянию на 10 августа 9 регионов не соответствуют показателям для ослабления карантина:
- Волынская область,
- Житомирская область,
- Ивано-Франковская область,
- Львовская область,
- Одесская область,
- Ровненская область,
- Сумская область,
- Харьковская область,
- Черновицкая область.
Показатели для ослабления карантина в регионах / Инфографика Минздрава
В Укроборонпроме новая вспышка коронавируса
В Укроборонпроме подтвердили 21 новый случай заражения коронавирусом среди сотрудников предприятий госконцерна "Укроборонпром". Еще двое работников со Львова и Харькова умерли.
Известно, что с начала пандемии коронавирус обнаружили у 228 сотрудников предприятий "Укроборонпрома". 170 из них уже выздоровели, но 4, к сожалению, умерли.
На Львовщине начали разворачивать больницы второй волны
Львовщина перешла порог в 50% заполненности коек больниц первой волны. В связи с этим, Минздрав начал разворачивать больницы второй волны в области. По состоянию на 10 августа во Львове и на Львовщине подтвердили 10 981 случай инфицирования коронавирусом. 305 из них, к сожалению, закончились летально. 2 936 пациентов выздоровели.
Футболист сборной Украины и "Зари" Иванисеня заразился коронавирусом
6 августа игрок ФК "Заря" Дмитрий Иванисеня почувствовал слабость, после чего его отправили на тестирование. Тест подтвердил коронавирус, в результате его отправили на самоизоляцию. Там он будет находиться две недели. Известно, что футболист чувствует себя хорошо. Только жалуется на потерю вкуса и обоняния. После обнаружения коронавируса у Иванисени было принято решение остановить тренировочный процесс. Команду отправили на самоизоляцию. Игроки и тренерский штаб после этого прошли еще одно ПЦР-тестирование. Оно не выявило других случаев инфекции в команде.
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Новости о коронавирусе в мире 10 августа
Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире зарегистрировали 20 046 342 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 12 915 486 пациентов выздоровели, но 734 525 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 5 199 524;
- Бразилия – 3 035 582;
- Индия – 2 217 645;
- Россия – 892 654;
- Южная Африка – 559 859.
"Атлетико" подтвердил два случая заражения коронавирусом – матч Лиги чемпионов под угрозой
Во время массового тестирования команды и членов делегации перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов "Лейпциг" – "Атлетико" в мадридском клубе выявили два случая заражения коронавирусом. Игроков сразу отправили на самоизоляцию. Был активирован соответствующий протокол действий, который требует проведения новых ПЦР-тестов для всей команды и делегации, которая отправится в Лиссабон, а также ближайших контактов инфицированных игроков.
Исследования коронавируса
Молодежь имеет больший риск потерять нюх от COVID-19: исследование
Новое исследование показало, что молодые люди, заболевшие коронавирусной инфекцией, чаще теряют обоняние и вкус, чем пациенты старшего возраста. Но в то время пожилые люди, как правило, более уязвимы к другим симптомам коронавируса. В результатах исследования говорится, что потеря обоняния и вкуса у молодых пациентов является частой и может появиться вместо более серьезных симптомов, таких как кашель и лихорадка.