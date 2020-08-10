В Украине 81 957 случаев заражения коронавирусом, а в мире – свыше 20 миллионов. В "Укроборонпроме" новая вспышка коронавируса. На Львовщине начали разворачивать больницы второй волны. Матч Лиги чемпионов под угрозой. Молодежь имеет больший риск потерять нюх от COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 10 августа

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 008 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, также зарегистрировали 25 новых летальных случаев, связанных с болезнью. Между тем 387 человек выписали из больниц.

Днем ранее Новости о коронавирусе 9 августа: количество случаев идет на спад, вспышка в киевском "Динамо"

За прошедшие сутки в стране провели 13 301 тестирование на коронавирус. Из них 10 083 исследования методом ПЦР и 3 218 методом ИФА.

Больше всего новых больных обнаружили во Львовской (130), Ивано-Франковской (121), Харьковской (117) и Черновицкой (108) областях.

Общая статистика: С начала пандемии в Украине обнаружили 81 957 случаев заражения коронавирусом. 44 359 человек смогли преодолеть болезнь, но 1 922 пациента умерли во время ее течения.

Коронавирус в областях Украины

Львовская область – 10 981 (+130)

Киев – 9 564 (+66)

Ровненская область – 6 923 (+83)

Черновицкая область – 6 777 (+108)

Закарпатская область – 5 809 (+44)

Ивано-Франковская область – 5 797 (+121)

Харьковская область – 4 901 (+117)

Волынская область – 4 327 (+45)

Одесская область – 4 230 (+65)

Киевская область – 4 197 (+21)

Тернопольская область – 3 324 (+35)

Винницкая область – 2 985 (+11)

Житомирская область – 2 154 (+23)

Днепропетровская область – 1 571 (+24)

Хмельницкая область – 1 368 (+22)

Черкасская область – 1 036 (+14)

Черниговская область – 1 024 (+10)

Донецкая область – 976 (+1)

Запорожская область – 953 (+16)

Кировоградская область – 724 (+3)

Николаевская область – 716 (+11)

Сумская область – 699 (+31)

Полтавская область – 497 (+3)

Херсонская область – 269 (+2)

Луганская область – 155 (+2)

Сколько человек умерли от коронавируса

Львовская область – 305 (+3)

Черновицкая область – 228 (+3)

Закарпатская область – 222 (+2)

Ивано-Франковская область – 156 (+1)

Киев – 147

Харьковская область – 144 (+2)

Ровненская область – 104 (+1)

Волынская область – 93 (+2)

Одесская область – 71 (+4)

Киевская область – 69 (+1)

Винницкая область – 62

Житомирская область – 43 (+2)

Тернопольская область – 41

Кировоградская область – 39

Черкасская область – 37

Днепропетровская область – 33

Хмельницкая область – 29 (+3)

Запорожская область – 22

Черниговская область – 18

Николаевская область – 17 (+1)

Полтавская область – 15

Донецкая область – 13

Сумская область – 9

Херсонская областьм4

Луганская область – 1

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки коронавирус среди военнослужащих не обнаружили. Сейчас в ВСУ болеют 305 человек. А 681 военный уже преодолел болезнь. К сожалению, 6 инфицированных умерли.

за минувшие сутки коронавирус среди военнослужащих не обнаружили. Сейчас в ВСУ болеют 305 человек. А 681 военный уже преодолел болезнь. К сожалению, 6 инфицированных умерли. COVID-19 среди украинских медиков: за вчерашние сутки коронавирус обнаружили у 42 медиков. В общем, с начала распространения инфекции в Украине среди медработников зарегистрировали 9 260 случаев заражения коронавирусом. Известно, что по меньшей мере 60 из них умерли во время течения болезни. Между тем более 6 890 медиков уже выздоровели.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

За последние сутки из списка выбыли Киев и Киевщина, в перечень попали Житомирская и Сумская области. Следовательно, по состоянию на 10 августа 9 регионов не соответствуют показателям для ослабления карантина:

Волынская область,

Житомирская область,

Ивано-Франковская область,

Львовская область,

Одесская область,

Ровненская область,

Сумская область,

Харьковская область,

Черновицкая область.



Показатели для ослабления карантина в регионах / Инфографика Минздрава

В Укроборонпроме новая вспышка коронавируса

В Укроборонпроме подтвердили 21 новый случай заражения коронавирусом среди сотрудников предприятий госконцерна "Укроборонпром". Еще двое работников со Львова и Харькова умерли.

Известно, что с начала пандемии коронавирус обнаружили у 228 сотрудников предприятий "Укроборонпрома". 170 из них уже выздоровели, но 4, к сожалению, умерли.

На Львовщине начали разворачивать больницы второй волны

Львовщина перешла порог в 50% заполненности коек больниц первой волны. В связи с этим, Минздрав начал разворачивать больницы второй волны в области. По состоянию на 10 августа во Львове и на Львовщине подтвердили 10 981 случай инфицирования коронавирусом. 305 из них, к сожалению, закончились летально. 2 936 пациентов выздоровели.

Футболист сборной Украины и "Зари" Иванисеня заразился коронавирусом

6 августа игрок ФК "Заря" Дмитрий Иванисеня почувствовал слабость, после чего его отправили на тестирование. Тест подтвердил коронавирус, в результате его отправили на самоизоляцию. Там он будет находиться две недели. Известно, что футболист чувствует себя хорошо. Только жалуется на потерю вкуса и обоняния. После обнаружения коронавируса у Иванисени было принято решение остановить тренировочный процесс. Команду отправили на самоизоляцию. Игроки и тренерский штаб после этого прошли еще одно ПЦР-тестирование. Оно не выявило других случаев инфекции в команде.

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Новости о коронавирусе в мире 10 августа

Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире зарегистрировали 20 046 342 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 12 915 486 пациентов выздоровели, но 734 525 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 5 199 524;

Бразилия – 3 035 582;

Индия – 2 217 645;

Россия – 892 654;

Южная Африка – 559 859.

"Атлетико" подтвердил два случая заражения коронавирусом – матч Лиги чемпионов под угрозой

Во время массового тестирования команды и членов делегации перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов "Лейпциг" – "Атлетико" в мадридском клубе выявили два случая заражения коронавирусом. Игроков сразу отправили на самоизоляцию. Был активирован соответствующий протокол действий, который требует проведения новых ПЦР-тестов для всей команды и делегации, которая отправится в Лиссабон, а также ближайших контактов инфицированных игроков.

Исследования коронавируса

Молодежь имеет больший риск потерять нюх от COVID-19: исследование

Новое исследование показало, что молодые люди, заболевшие коронавирусной инфекцией, чаще теряют обоняние и вкус, чем пациенты старшего возраста. Но в то время пожилые люди, как правило, более уязвимы к другим симптомам коронавируса. В результатах исследования говорится, что потеря обоняния и вкуса у молодых пациентов является частой и может появиться вместо более серьезных симптомов, таких как кашель и лихорадка.



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