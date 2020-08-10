В Україні 81 957 випадків зараження коронавірусом, а у світі – понад 20 мільйонів. В "Укроборонпромі" новий спалах коронавірусу. На Львівщині почали розгортати лікарні другої хвилі. Матч Ліги чемпіонів під загрозою. Молодь має більший ризик втратити нюх від COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 10 серпня

За минулу добу в Україні зафіксували 1 008 випадків зараження коронавірусом. На жаль, також зареєстрували 25 нових летальних випадків, пов'язаних з хворобою. Натомість 387 людей виписали з лікарень.

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Впродовж минулої доби в країні провели 13 301 тестування на коронавірус. З них 10 083 дослідження методом ПЛР і 3218 методом ІФА.

Найбільше нових хворих виявили у Львівській (130), Івано-Франківській (121), Харківській (117) та Чернівецькій (108) областях.

Загальна статистика: Від початку пандемії в Україні виявили 81 957 випадків зараження коронавірусом. 44 359 людей змогли подолати хворобу, але 1 922 пацієнтів померли під час її перебігу.

Коронавірус в областях України

Львівська область – 10 981 (+130)

Київ – 9564 (+66)

Рівненська область – 6923 (+83)

Чернівецька область – 6777 (+108)

Закарпатська область – 5809 (+44)

Івано-Франківська область – 5797 (+121)

Харківська область – 4901 (+117)

Волинська область – 4327 (+45)

Одеська область – 4230 (+65)

Київська область – 4197 (+21)

Тернопільська область – 3324 (+35)

Вінницька область – 2985 (+11)

Житомирська область – 2154 (+23)

Дніпропетровська область – 1571 (+24)

Хмельницька область – 1368 (+22)

Черкаська область – 1036 (+14)

Чернігівська область – 1024 (+10)

Донецька область – 976 (+1)

Запорізька область – 953 (+16)

Кіровоградська область – 724 (+3)

Миколаївська область – 716 (+11)

Сумська область – 699 (+31)

Полтавська область – 497 (+3)

Херсонська область – 269 (+2)

Луганська область – 155 (+2)

Скільки людей померло від коронавірусу

Львівська область – 305 (+3)

Чернівецька область – 228 (+3)

Закарпатська область – 222 (+2)

Івано-Франківська область – 156 (+1)

Київ – 147

Харківська область – 144 (+2)

Рівненська область – 104 (+1)

Волинська область – 93 (+2)

Одеська область – 71 (+4)

Київська область – 69 (+1)

Вінницька область – 62

Житомирська область – 43 (+2)

Тернопільська область – 41

Кіровоградська область – 39

Черкаська область – 37

Дніпропетровська область – 33

Хмельницька область – 29 (+3)

Запорізька область – 22

Чернігівська область – 18

Миколаївська область – 17 (+1)

Полтавська область – 15

Донецька область – 13

Сумська область – 9

Херсонська область – 4

Луганська область – 1

Коронавірус у Збройних силах України: за минулу добу коронавірус серед військовослужбовців не виявили. Наразі у ЗСУ хворіють 305 людей. Натомість 681 військовий вже подолав хворобу. На жаль, 6 інфікованих померли.

за минулу добу коронавірус серед військовослужбовців не виявили. Наразі у ЗСУ хворіють 305 людей. Натомість 681 військовий вже подолав хворобу. На жаль, 6 інфікованих померли. COVID-19 серед українських медиків: від учора коронавірус виявили у 42 медиків. Загалом, від початку поширення інфекції в Україні серед медпрацівників зареєстрували 9 260 випадків зараження коронавірусом. Відомо, що щонайменше 60 з них померли під час перебігу хвороби. Натомість понад 6 890 медики вже одужали.

Які області не готові до послаблення карантину

За останню добу зі списку вибули Київ та Київщина, у перелік потрапили Житомирська та Сумська області. Відтак, станом на 10 серпня 9 регіонів не відповідають показникам для послаблення карантину:

Волинська область, Житомирська область, Івано-Франківська область, Львівська область, Одеська область, Рівненська область, Сумська область, Харківська область, Чернівецька область.



Показники для послаблення карантину в регіонах / Інфографіка МОЗ

В Укроборонпромі новий спалах коронавірусу

В Укроборонпромі підтвердили 21 новий випадок зараження коронавірусів серед співробітників підприємств держконцерну "Укроборонпром". Ще двоє працівників зі Львова та Харкова померли.

Відомо, що від початку пандемії коронавірус виявили у 228 співробітників підприємств "Укроборонпрому". 170 з них вже одужали, але 4, на жаль, померли.

На Львівщині почали розгортати лікарні другої хвилі

Львівщина перейшла поріг щодо 50% заповненості ліжок лікарень першої хвилі. У зв'язку з цим, МОЗ почало розгортати лікарні другої хвилі в області. Станом на 10 серпня у Львові та на Львівщині підтвердили 10 981 випадок інфікування коронавірусом. 305 з них, на жаль, закінчилися летально. 2936 пацієнтів одужали.

Футболіст збірної України та "Зорі" Іванісеня заразився на коронавірус

6 серпня гравець ФК "Зоря" Дмитро Іванісеня відчув слабкість, після чого його відправили на тестування. Тест підтвердив коронавірус, після чого його відправили на самоізоляцію. Там він перебуватиме два тижні. Відомо, що футболіст почувається добре. Лише скаржиться на втрату смаку та нюху. Після виявлення коронавірусу в Іванісені, було прийнято рішення зупинити тренувальний процес. Команду відправили на самоізоляцію. Гравці та тренерський штаб після цього пройшли ще одне ПЛР-тестування. Воно не виявило інших випадків інфекції в команді.

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Новини про коронавірус у світі 10 серпня

Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі зареєстрували 20 046 342 інфікованих SARS-CoV-2. Водночас 12 915 486 пацієнтів одужали, але 734 525 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 5 199 524; Бразилія – 3 035 582; Індія – 2 217 645; Росія – 892 654; Південна Африка – 559 859.

"Атлетіко" підтвердив два випадки зараження коронавірусом – матч Ліги чемпіонів під загрозою

Під час масового тестування команди та членів делегації перед матчем чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Лейпциг" – "Атлетіко" в мадридському клубі виявили два випадки зараження коронавірусом. Гравців одразу відправили на самоізоляцію. Був активований відповідний протокол дій, який вимагає проведення нових ПЛР-тестів для всієї команди і делегації, яка відправиться в Лісабон, а також найближчих контактів інфікованих гравців.

Дослідження коронавірусу

Молодь має більший ризик втратити нюх від COVID-19

Нове дослідження показало, що молоді люди, які захворіли на коронавірусну інфекцію, частіше втрачають нюх і смак, ніж пацієнти старшого віку. Але в той час літні люди, як правило, більш уразливі до інших симптомів коронавірусу. У результатах дослідження йдеться, що втрата нюху і смаку у молодих пацієнтів є частішою і може з'явитися замість більш серйозних симптомів, таких як кашель і лихоманка.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу