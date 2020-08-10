Оскільки коронавірус може викликати запальні процеси мозку, зростають і ризики розвитку деменції й хвороби Альцгеймера.

Вчені з Університету Мічигану припустили, що запальні процеси мозку, які виникають у багатьох пацієнтів з коронавірусом, можуть підвищити ризик розвитку деменції і хвороби Альцгеймера, повідомляє The Conversation.

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Достеменно відомо, що у багатьох пацієнтів коронавірусна інфекція ускладнює роботу нервової системи – від втрати нюху і синдрому хронічної втоми до запалення мозку та когнітивних порушень. Це пов'язано із захисною реакцією імунної системи. Натомість нещодавно вчені встановили, що нейроімунні клітини синапсів грають важливу роль в роботі пам'яті.

Це означає, що такі хвороби, як COVID-19, можуть викликати гострі неврологічні симптоми й тривалі порушення діяльності мозку. Натомість спостереження за іншими хворобами демонструють зв'язок COVID-19 і проблемами з пам'яттю.

Наприклад, багато пацієнтів, які пережили серцевий напад або хірургічну операцію, мають когнітивний спад, який з віком лише посилюється. Ба більше, навіть незначне запалення (до прикладу, хронічний стрес) вважають фактором ризику деменції.

Чи можна цьому завадити?

Вчені зазначили, що реальні масштаби впливу COVID-19 на ризик розвитку деменції й хвороби Альцгеймера можна буде помітити лише через декілька років. Але якщо знати ризик зараження коронавірусом і тривалість запалення, то ризики розвитку деменції та Альцгеймера можна буде знизити. Зокрема, препаратами, які пригнічують надмірну діяльність імунної системи.