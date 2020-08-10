Поскольку коронавирус может вызвать воспалительные процессы мозга, растут и риски развития деменции и болезни Альцгеймера.

Ученые из Университета Мичигана предположили, что воспалительные процессы мозга, которые возникают у многих пациентов с коронавирусом, могут повысить риск развития деменции и болезни Альцгеймера, сообщает The Conversation.

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Достоверно известно, что у многих пациентов коронавирусная инфекция осложняет работу нервной системы – от потери обоняния и синдрома хронической усталости до воспаления мозга и когнитивных нарушений. Это связано с защитной реакцией иммунной системы. Зато недавно ученые установили, что нейроиммунные клетки синапсов играют важную роль в работе памяти.

Это означает, что такие болезни, как COVID-19, могут вызвать острые неврологические симптомы и длительные нарушения деятельности мозга. Зато наблюдения за другими болезнями демонстрируют связь COVID-19 и проблемами с памятью.

Например, многие пациенты, которые пережили сердечный приступ или хирургическую операцию, имеют когнитивный спад, который с возрастом только усиливается. Более того, даже незначительное воспаление (к примеру, хронический стресс) считают фактором риска деменции.

Можно ли этому помешать?

Ученые отметили, что реальные масштабы влияния COVID-19 на риск развития деменции и болезни Альцгеймера можно будет заметить только через несколько лет. Но если знать риск заражения коронавирусом и продолжительность воспаления, то риски развития деменции и Альцгеймера можно будет снизить. В частности, препаратами, которые подавляют чрезмерную деятельность иммунной системы.