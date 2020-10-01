Вчені вивчали вплив вейпінгу на здоров'я легенів та виявили кричущий вплив електронних сигарет, зокрема пошкодження легенів.

Експеримент був присвячений вивченню ефектів електронних сигарет на серцево-судинну систему, втмі шкода виявилась глобальнішою. Проблеми у добровольців почалися, коли вони перейшли на пристрої з нагрівальними елементами з нікель-хромового сплаву, пише EurekAlert.

Читайте також Виявили, що вейпінг руйнує зуби

Як проводили дослідження

Під час проведення експериментів вчені спостерігали пошкодження легенів, пов'язане з вживанням електронних сигарет, відразу після перемикання з пристрою для вейпінгу з нагрівальним елементом з нержавіючої сталі на пристрій, в якому використовувався нікель-хромовий сплав.

Результати були настільки разючими, що ми вирішили негайно опублікувати початкові результати, щоб попередити користувачів електронних сигарет, особливо з огляду на те, що курці піддаються підвищеному ризику COVID-19,

– зазначив автор дослідження Роберт Клонер, доктор медичних наук, головний науковий співробітник Медичного науково-дослідного інституту Хантера.

Протягом години після початку експерименту вчені спостерігали ознаки важкого респіраторного дистресу, зокрема утрудненого дихання, хрипу і задишки.



Чому вейпінг не краще сигарет / Фото Gettyimages

Наслідки куріння вейпінгу: результати дослідження

Після аналізу легеневої тканини учасників дослідження в учасників експерименту виявили серйозні пошкодження і інші серйозні зміни, такі як ураження легень, скупчення еритроцитів, облітерація альвеолярних просторів і в деяких випадках пневмонії.