Нашли неожиданную опасность нового поколения электронных сигарет: не безвинный вейпинг
Ученые изучили влияние вейпинга на здоровье легких и обнаружили вопиющее воздействие электронных сигарет, в частности повреждение легких.
Эксперимент был посвящен изучению эффектов электронных сигарет на сердечно-сосудистую систему, впрочем вред оказался более глобальным. Проблемы у добровольцев начались, когда они перешли на устройства с нагревательными элементами из никель-хромового сплава, пишет EurekAlert.
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Как проводили исследования
Во время проведения экспериментов ученые наблюдали повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет, сразу после переключения с устройства для вейпинга с нагревательным элементом из нержавеющей стали на устройство, в котором использовался никель-хромовый сплав.
Результаты были настолько впечатляющими, что мы решили немедленно опубликовать первоначальные результаты, чтобы предупредить пользователей электронных сигарет, особенно учитывая то, что курильщики подвергаются повышенному риску COVID-19,
– отметил автор исследования Роберт Клонер, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Медицинского научно-исследовательского института Хантера.
В течение часа после начала эксперимента ученые наблюдали признаки тяжелого респираторного дистресса, в частности затрудненного дыхания, хрипа и одышки.
Почему вейпинг не лучше сигарет / Фото Gettyimages
Последствия курения вейпинга: результаты исследования
После анализа легочной ткани у участников эксперимента обнаружили серьезные повреждения и другие серьезные изменения, такие как поражения легких, скопление эритроцитов, облитерация альвеолярных пространств и в некоторых случаях пневмонии.