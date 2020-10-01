Ученые изучили влияние вейпинга на здоровье легких и обнаружили вопиющее воздействие электронных сигарет, в частности повреждение легких.

Эксперимент был посвящен изучению эффектов электронных сигарет на сердечно-сосудистую систему, впрочем вред оказался более глобальным. Проблемы у добровольцев начались, когда они перешли на устройства с нагревательными элементами из никель-хромового сплава, пишет EurekAlert.

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Как проводили исследования

Во время проведения экспериментов ученые наблюдали повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет, сразу после переключения с устройства для вейпинга с нагревательным элементом из нержавеющей стали на устройство, в котором использовался никель-хромовый сплав.

Результаты были настолько впечатляющими, что мы решили немедленно опубликовать первоначальные результаты, чтобы предупредить пользователей электронных сигарет, особенно учитывая то, что курильщики подвергаются повышенному риску COVID-19,

– отметил автор исследования Роберт Клонер, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Медицинского научно-исследовательского института Хантера.

В течение часа после начала эксперимента ученые наблюдали признаки тяжелого респираторного дистресса, в частности затрудненного дыхания, хрипа и одышки.



Почему вейпинг не лучше сигарет / Фото Gettyimages

Последствия курения вейпинга: результаты исследования

После анализа легочной ткани у участников эксперимента обнаружили серьезные повреждения и другие серьезные изменения, такие как поражения легких, скопление эритроцитов, облитерация альвеолярных пространств и в некоторых случаях пневмонии.