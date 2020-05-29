Після появи на ринку, популярність вейпів та інших електронних виробів для курців на стільки стрімко виросла, що лікарі не встигли оцінити їхню небезпеку. Восени 2019 року стало відомо, що вейпінг може викликати проблеми з диханням та спровокувати розвиток пневмонії. Тепер медики встановили, що він псує й зуби.

Вейпінг викликає захворювання порожнини рота. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому у журналі Science Advances.

Нагадаємо Від куріння вейпа у США померло 68 людей

Фахівці зі Стоматологічного коледжу штату Огайо зібрали зразки у добровольців дослідження та проаналізували активність мікроорганізмів з їхньої ротової порожнини:

25 курців звичайних сигарет;

25 курців, які перейшли на електронні;

28 людей, які використовують і звичайні, і електронні сигарети;

20 вейперів;

25 людей, які ніколи не курили.

Під час аналізу зразків виявилося, що мікроорганізми у ротовій порожнині вейперів перебувають стані сильного стресу й активно експресують понад 280 генів. Це стимулює бактерії утворювати щільні біоплівки, які сприяють їхньому виживанню та розвитку захворювань зубів і ясен.

Автори дослідження вважають, що така реакція спричинена дією гліцерину та пропіленгліколю, на основі яких виготовляють рідини для вейпів.



Зверху – порожнина рота некурця, нижче – курця / Ganesan et al

Медики додали, що у курців та вейперів була підвищена кількість цитокінів – сигнальних молекул, які свідчать про розвиток запальних процесів. Але досить цікавим і є те, що набір цитокінів у курців та вейперів відрізняється.

Це означає, що ті хвороби, які провокуються електронними сигаретами, можуть сильно відрізнятися від тих, які викликає "традиційне куріння". Але весь перелік хвороб, які можуть спричинити електронні сигарети, покаже майбутнє.