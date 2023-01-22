Якщо замінити м'ясо на фрукти, овочі, бобові та морепродукти, можна отримати 48 додаткових хвилин здорового життя на день, а викид парникових газів в атмосферу, пов'язаний із харчуванням однієї людини, знизиться на третину.

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Загалом, дієтичним рекомендаціям не вистачає конкретних та практичних порад, які мотивують людей змінювати свою поведінку. І вони рідко говорять про проблему впливу їжі на навколишнє середовище,

– повідомила співавторка дослідження Катерина Стіліяноу з університету Мічигану.

У дослідженні вчені використали нещодавно розроблені дієтологічні індекси. Вони відображають кількість хвилин здорового життя, пов'язаних із вживанням різних продуктів. Наприклад, хот-дог може коштувати людині 36 хвилин здорового життя на день, а порція горіхів замість нього – додасть 26 хвилин.

При оцінці екологічного впливу їжі враховували вплив на довкілля її виробництва, обробку, відходів та інших чинників. Найсприятливішими для довкілля та здоров'я продуктами виявилися горіхи, фрукти, овочі, бобові, цільнозернові та морепродукти. Найбільш шкідливими та небезпечними – різні види м'яса (яловичина, свинина, баранина), включаючи оброблене.

Автори дослідження рекомендують усім вибирати їжу, яка корисна для здоров'я, так і має мінімальний негативний вплив на навколишнє середовище. Вони вважають, що цільова заміна деяких шкідливих продуктів на корисні може дати величезний ефект.

Вчені відзначили, що хоча рослинна їжа має в середньому кращі характеристики, всередині груп продуктів можуть бути значні відмінності.