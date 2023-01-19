Позеленіння картоплі

Картопля зеленіє у процесі фотосинтезу. Як тільки вона опиняється в теплі та під променями сонця, то починає виробляти пігмент хлорофіл. Він потрібний для того, щоб не просто забарвити овоч, а й отримати необхідні поживні речовини.

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Щоб картопля себе нагодувала, потрібно, щоб хлорофіл поглинув сонячне світло і витратив енергію на утворення глюкози. Світло – це набір із семи кольорів. Хлорофіл поглинає всі ці кольори, крім свого – зеленого. Цього достатньо, щоб отримати енергію для живлення.

Чим небезпечна зелена картопля

Здається, що в зеленій картоплі немає нічого страшного – адже хлорофіл міститься в рослинах, і в тому числі їстівних. До пігменту претензій немає. Але, виявляється, крім пігменту в момент позеленіння картопля виробляє ще одна речовина – соланін. У природі воно захищає картоплю від тварин і діє як токсин.

Соланін діє на нервову систему, провокуючи головний біль та нудоту. Якщо людина їсть багато зеленої картоплі, то у неї можуть початись серйозні неврологічні проблеми, у тому числі небезпечні для життя.

Перевірити картоплю на наявність соланіну можна так: облизати очищений овоч і якщо він гіркий, то соланін у ньому є і тому його можна викидати. Якщо навіть зрізати всю зелену частину, все одно є шанс, що речовина залишиться в овочі. І хоч смаж, хоч запікай – токсин нікуди не зникне.

Як уникнути позеленіння картоплі

Перша і найголовніша порада — купуйте картоплю, коли вона потрібна. Чим довше вона лежить, тим вищим є ризик, що з нею відбудуться якісь зміни.

Якщо вже купили картоплю для приготування, то не кладіть її в холодильник. Зберігати овоч потрібно в сухому прохолодному темному місці з гарною вентиляцією. Найкраще для цього підходять антресоль або кухонна шафа.

Картоплю потрібно зберігати подалі від інших овочів, особливо, від цибулі. Вона може перейняти запах і смак цибулини, так ще й обросте "очками". Цибуля виділяє газ етилен, який сприяє росту картоплі.

Якщо здається, що зовнішній вигляд картоплі змінився, вона стала зеленіти або вкрилася проростками – не ризикуйте здоров'ям і відправте її на смітник.