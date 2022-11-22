Правильне харчування є важливим фактором, що допомагає організму у боротьбі з інфекціями. При цьому важливими є не лише кількість калорій, пропорції поживних речовин, наявність вітамінів і мікроелементів, а й характер їжі.

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Нове дослідження харчування

Карл Фенг та його колеги з Сіднейського університету експериментували з мишами, частина яких отримувала повноцінне харчування у вигляді рослинних зерен та волокон, а друга частина – корм, який містить збалансовану кількість усіх необхідних речовин у вигляді переробленого порошку. Цей корм широко використовують для лабораторних тварин, і миші в обох групах не демонстрували жодних відмінностей у рівні метаболізму та стан здоров'я.

Їжа впливає на перебіг грипу

Однак зараження вірусом грипу А призвело до абсолютно різних результатів. Миші, які протягом трьох тижнів до хвороби харчувалися непереробленою їжею, вже за десять днів відновлювалися і починали набирати вагу. А ось миші, які харчувалися AIN93G, не тільки не відновлювалися, а й помирали.

При цьому нормальна імунна відповідь на хворобу виникала у тварин в обох групах. Ключовою відмінністю виявилася температура тіла, яка у мишей на штучному кормі була значно нижчою. Крім того, вчені виявили ознаки ослабленого поглинання глюкози. Це може вказувати, що й дієта людей впливає на швидкість одруження. Тому під час захворювання надавайте перевагу корисні, непереробленій їжі. Але в дослідах це підтвердити важко, адже такі експерименти неетично проводити на людях.