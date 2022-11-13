Як правило, пацієнти з раком носоглотки проходять імунотерапію. Досі існували побоювання, що вакцинація проти коронавірусу може знизити ефективність цього лікування або призвести до серйозних побічних ефектів. Проте нове дослідження, проведене вченими з університету Бонна (Німеччина) та Університету Шаньсі (КНР), розвіяло ці сумніви.

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Як рак блокує імунітет

Ракові клітини здатні придушувати імунну відповідь організму. Часто вони роблять це, впливаючи на рецептор PD1 (Programmed cell death) – мембранний білок, який відіграє роль диференціювання імунних клітин. Ракові клітини прикріплюються до імунних клітин за допомогою цього рецептора та блокують їхні функції. При лікуванні деяких типів раку застосовують імунотерапію, при якій лікарський препарат блокує рецептор PD-1 і не дає раковим клітинам зв'язатися з ним.

Китайська вакцина проти Covid-19 SinoVac також стимулює імунну відповідь за участю рецептора PD-1, тому існували побоювання, що щеплення не буде сумісним з імунотерапією раку. Цей ризик був особливо актуальним для раку носоглотки, який, як і SARS CoV-2, вражає верхні дихальні шляхи.

Вакцинація проти коронавірусу покращила терапію раку

Вчені провели широке дослідження, в якому взяли участь понад півтори тисячі пацієнтів, які лікувалися у 23 лікарнях з усього Китаю. З них 373 було вакциновано SinoVac. Дивно, але виявилося, що ці пацієнти значно краще реагували на терапію проти PD-1, ніж невакциновані. Крім того, вони помітно рідше зазнавали серйозних побічних ефектів.

Поки що дослідники не можуть точно сказати, чому лікування було успішнішим після вакцинації. Вони припускають, що вона активувала певні імунні клітини, які потім атакували пухлину.