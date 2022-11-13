Как правило, пациенты с раком носоглотки проходят иммунотерапию. До сих пор существовали опасения, что вакцинация против коронавируса может снизить эффективность этого лечения или привести к серьезным побочным эффектам. Однако новое исследование, проведенное учеными из университета Бонна (Германия) и Университета Шаньси (КНР), развеяло эти сомнения.

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Как рак блокирует иммунитет

Раковые клетки способны подавлять иммунный ответ организма. Часто они делают это, воздействуя на рецептор PD1 (Programmed cell death) – мембранный белок, играющий роль дифференцировки иммунных клеток. Раковые клетки прикрепляются к иммунным клеткам с помощью этого рецептора и блокируют их функции. При лечении некоторых типов рака применяют иммунотерапию, при которой лекарственный препарат блокирует рецептор PD-1 и не дает раковым клеткам связаться с ним.

Китайская вакцина против Covid-19 SinoVac также стимулирует иммунный ответ с участием рецептора PD-1, поэтому существовали опасения, что прививка не будет совместима с иммунотерапией рака. Этот риск был особенно актуален для рака носоглотки, который, как и SARS CoV-2, поражает верхние дыхательные пути.

Вакцинация против коронавируса улучшила терапию рака

Ученые провели обширное исследование, в котором приняли участие более полутора тысяч пациентов, лечившихся в 23 больницах со всего Китая. Из них 373 были вакцинированы SinoVac. Удивительно, но оказалось, что эти пациенты значительно лучше реагировали на терапию против PD-1, чем невакцинированы. Кроме того, они заметно реже испытывали серьезные побочные эффекты.

Пока исследователи не могут точно сказать, почему лечение было более успешным после вакцинации. Они предполагают, что она активировала определенные иммунные клетки, которые затем атаковали опухоль.