Человеческое тело является сложной системой, где все элементы взаимосвязаны, и здоровье органов может зависеть от множества неочевидных факторов, пишет JOR Spine. Современные научные работы показывают, что недостаточный сон может увеличить риск развития диабета, а одиночество ускоряет процесс старения даже больше, чем избыточный вес или курение.

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Новое исследование микробиома

Ученые из нескольких университетов – в США, Финляндии, Китае и Великобритании – обнаружили определенную особенность кишечного микробиома у пациентов с дегенеративным спондилолистезом в пояснично-крестцовой области позвоночника – патологическое смещение позвонка, которое вызывает боли и потенциально требует хирургического вмешательства или приводит к инвалидности.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Результаты исследования, в котором приняли участие 33 человека старше 50 лет, из которых у 21 был диагностирован дегенеративный спондилолистез. Всем участникам были взяты анализы крови, кала и слюны, а также образцы позвоночных дисков после операций.

Бактерии в кишечнике влияют на болезни позвоночника

У людей с этим заболеванием количество бактерий, которые вызывают воспаление, оказалось втрое выше, чем у здоровых людей. Это подтвердило предположение о том, что микробиом кишечника может провоцировать системное воспаление и влиять на метаболизм, что, в свою очередь, способно привести к заболеваниям спины.

Сравнение двух групп пациентов показало, что основным отличием был именно кишечный микробиом. Наличие определенных бактерий в большом количестве коррелировало с наличием дегенеративного спондилолистеза нижней части позвоночника. Исходя из полученных результатов, исследователи предполагают разработку новых подходов к лечению этого заболевания, сосредоточив внимание на восстановлении здорового микробиома кишечника.