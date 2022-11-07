12 новообразований за 36 лет

Молодой женщине из Испании очень не повезло с рождения: в раннем детстве она впервые обнаружила раковую опухоль, затем каждые несколько лет появлялись новые виды онкологии. В общей сложности за 36 лет в теле женщины появилось 12 новообразований, из которых по меньшей мере пять были злокачественными.

Также на тему: Вылечили мужчину, который болел коронавирусом 411 дней

Ни один другой человек не пережил бы такое количество опухолей разного типа в разных частях тела: даже если бы организм или врачи сумели справиться. Однако эта невероятная женщина пережила все проблемы и, несмотря на ряд врожденных патологий, живет относительно нормальной жизнью.

Чтобы понять, откуда у пациентки такая невероятная стойкость к раку, исследователи из Национального центра онкологических исследований изучили образец крови, взятой у женщины, стремясь обнаружить ошибки в генах, которые чаще всего связаны с наследственным раком.

Почему организм женщины самостоятельно поборол рак

Они таких не обнаружили, но нашли несколько интереснее: мутацию в гене MAD1L1, отвечающем за правильное деление клеток в нашем организме. В случае неисправности этого гена появляются анеуплоидные клетки, содержащие неправильное количество хромосом. В частности, у пациентки почти трети всех клеток крови хромосом было не 46, как у обычных людей, но на хромосоме меньше или больше.

Как и любой другой ген, MAD1L1 представлен в нашем организме двумя копиями, одна из которых досталась от отца, вторая от матери. На животных моделях ученые установили, что "поломка" сразу двух копий генов ведет к смерти организма еще на стадии эмбриона. Однако перед ними сидела вполне живая женщина, у которой мутировали оба гена MAD1L1, "одарив" ее страшной уязвимостью, и потрясающей стойкостью перед злокачественной.

Исследователи предполагают, что постоянно сталкиваясь с клетками с неправильным числом хромосом, организм женщины всегда находился в состоянии "боевой готовности", поэтому появление еще одной неправильной клетки – раковой – приводило к сверхагрессивной иммунной реакции, которая и уничтожала опухоль. Этот случай может привести к открытию новых способов лечения рака.