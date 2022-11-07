Опасность устойчивого коронавируса

Устойчивая COVID-инфекция, отличающаяся от длительного COVID или повторных заражений, возникает у небольшого количества пациентов с ослабленной иммунной системой.

Эти пациенты могут иметь положительный тест в течение месяцев или даже лет, при этом инфекция вредит человеку. Она представляет серьезную угрозу, поскольку около половины пациентов также имеют стойкие симптомы, такие как воспаление легких,

– сказал Люк Снелл, врач, специализирующийся на инфекционных заболеваниях в фонде NHS Foundation Trust.

В новом исследовании группа исследователей описывает, как 59-летний мужчина наконец-то преодолел свою инфекцию спустя более 13 месяцев. Он имеет ослабленную иммунную систему из-за пересадки почки, подхватил COVID в декабре 2020 года и болел до января этого года.

Выздоровление после 411 дней инфекции

Чтобы узнать, была ли это одна устойчивая инфекция, исследователи использовали быстрый генетический анализ с технологией секвенирования нанопор. Тест показал, что у мужчины был ранний вариант B.1, доминировавший в конце 2020 года, но с тех пор он сменился новыми штаммами.

Поскольку у него был этот ранний вариант, исследователи дали комбинацию моноклональных антител casirivimab и imdevimab от Regeneron. Как и большинство других методов лечения антителами, они больше не используются широко, поскольку неэффективны против новых вариантов, таких как Омикрон. Но такое лечение помогло, поскольку мужчина боролся с вариантом из предыдущей фазы пандемии.