Небезпека стійкого коронавірусу

Стійка COVID-інфекція, яка відрізняється від тривалого COVID або повторних заражень, виникає у невеликої кількості пацієнтів з ослабленою імунною системою.

Ці пацієнти можуть мати позитивний тест протягом місяців або навіть років, при цьому інфекція шкодить людині. Вона становить серйозну загрозу, оскільки близько половини пацієнтів також мають стійкі симптоми, такі як запалення легенів,

– сказав Люк Снелл, лікар, який спеціалізується на інфекційних захворюваннях у фонді NHS Foundation Trust.

У новому дослідженні група дослідників описує, як 59-річний чоловік нарешті подолав свою інфекцію через понад 13 місяців. Він має ослаблену імунну систему через пересадку нирки, підхопив COVID у грудні 2020 року та хворів до січня цього року.

Одужання після 411 днів інфекції

Щоб дізнатися, чи це була одна стійка інфекція, дослідники використали швидкий генетичний аналіз із технологією секвенування нанопор. Тест показав, що у чоловіка був ранній варіант B.1, який домінував наприкінці 2020 року, але з того часу він змінився на новіші штами.

Оскільки у нього був цей ранній варіант, дослідники дали йому комбінацію моноклональних антитіл casirivimab та imdevimab від Regeneron. Як і більшість інших методів лікування антитілами, вони більше не використовується широко, оскільки неефективні проти нових варіантів, таких як Омікрон. Але таке лікування допомогло, оскільки чоловік боровся з варіантом із попередньої фази пандемії.