Ферментовані продукти приготовлені так, щоб бактерії, дріжджі та ферменти розщеплювали крохмаль та цукри. Це природна консервація, коли їжа може зберігатися довше.

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Користь ферментації

Ферментовані продукти містять пробіотики, які покращують травлення та нормалізують мікрофлору кишечника, а також позитивно впливають на роботу імунітету. Але тільки ті, в яких є живі мікроорганізми: йогурт, кефір, квашені овочі, темп (продукт із соєвих бобів) та чайний гриб. Наприклад, у соєвому соусі, вині та хлібі живих бактерій немає, тому й користі для мікрофлори кишечника від них ніякої немає.

Які дослідження підтверджують користь

Вчені провели дослідження, щоб з'ясувати, що корисніше: продукти, багаті на клітковину, або ферментовані. Експеримент тривав 17 тижнів, у ньому взяли участь 36 людей. Перші дотримувалися дієти з високим вмістом клітковини, інші збільшили споживання ферментованих продуктів. В учасників брали аналізи крові, щоб перевірити, як дієта впливає на роботу імунітету, та калу для оцінки змін мікрофлори кишечника.

Виявилося, що ферментована їжа збільшила різноманітність мікроорганізмів в кишечнику, на відміну від дієти з високим вмістом клітковини. Але вчені підкреслили, що якби дослідження тривало довше, то й вплив клітковини був би очевиднішим.