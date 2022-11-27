Ферментированные продукты приготовлены так, чтобы бактерии, дрожжи и ферменты расщепляли крахмал и сахара. Это естественная консервация, когда еда может храниться дольше.

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Польза ферментации

Ферментированные продукты содержат пробиотики, которые улучшают пищеварение и нормализуют микрофлору кишечника, а также оказывают положительное влияние на работу иммунитета. Но только те, у которых есть живые микроорганизмы: йогурт, кефир, квашеные овощи, темп (продукт из соевых бобов) и чайный гриб. Например, в соевом соусе, вине и хлебе живых бактерий нет, поэтому и толку для микрофлоры кишечника от них никакой нет.

Какие исследования подтверждают пользу

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, что полезнее: продукты, богатые клетчаткой, или ферментированные. Эксперимент длился 17 недель, в нем приняли участие 36 человек. Первые соблюдали диету с высоким содержанием клетчатки, другие увеличили потребление ферментированных продуктов. У участников принимали анализы крови, чтобы проверить, как диета влияет на работу иммунитета и кала для оценки изменений микрофлоры кишечника.

Оказалось, что ферментированная пища увеличила разнообразие микроорганизмов в кишечнике, в отличие от диеты с высоким содержанием клетчатки. Но ученые подчеркнули, что если бы исследование длилось дольше, то и влияние клетчатки было бы более очевидным.