Дослідження базується на усвідомленні того, що широке використання антибіотиків для боротьби з бактеріями в останні десятиліття призвело до стійкості до цих ліків. Крім того, порушення співвідношення кишкових бактерій раніше пов’язували з важчою формою COVID-19.

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Нове дослідження коронавірусу

Однак, дослідники зазначили, що досі залишалося незрозумілим, що було першим: коронавірусна інфекція порушила мікробіом кишечника чи вже ослаблений кишечник зробив організм більш вразливим до вірусу. Нове дослідження, підтвердило перше пояснення.

Під керівництвом дослідників зі Школи медицини імені Гроссмана Нью-Йоркського університету в експерименті взяли участь 96 осіб, інфікованих коронавірусом. Щоб підтвердити інфекцію, учасники взяли мазки з носоглотки, а для оцінки мікрофлори кишечника – зразки калу. Коронавірус негативно впливає мікробіом Результат аналізу показав, що вірус знизив різноманітність мікроорганізмів у кишечнику та вплинув на розмноження патогенних бактерій. У деяких випадках вони проникали в кров пацієнтів та викликали вторинну інфекцію, стійку до антибіотиків.

Дослідження доводить зв'язок між мікрофлорою та коронавірусною інфекцією. Подальше вивчення цього питання допоможе вчасно профілактувати порушення мікробіомі кишечника.