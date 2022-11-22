Новий штам коронавірусу

Варіант під назвою B. 1.641 був виявлений в мазках з носа п’яти білохвостих оленів на південному заході Онтаріо. Приблизно в той же час генетичну послідовність, "дуже схожу на цей варіант", виявили ​​у людини в Онтаріо, науковці припускають, що людина підхопила вірус від оленя.

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Новий варіант є нащадком старішого батьківського вірусу B.1 і має 76 мутацій порівняно з першим штамом SARS-CoV-2. Для порівняння, варіанти Альфа, Бета та Дельта мали від 24 до 31 мутації, тоді як нині домінуючий варіант Омікрон BA.5 має 105 мутацій",

– пояснили науковці.

Вірус передався людині

Агентство громадської охорони здоров’я Канади (PHAC) підтвердило інцидент, заявивши, що ця людина "поодинокий випадок без подальшої передачі".

За словами Бреда Пікерінга, першого автора статті та наукового співробітника Канадського національного центру захворювань тварин, досі невідомо, як саме людина заразилася вірусом.

"Дивно, але науковці ідентифікували одну послідовність, яка точно відповідала варіанту від білохвістого оленя, припускаючи, що вірус принаймні один раз потрапив назад в організм людини", – сказав Пікерінг.

Команда співробітників Пікерінга з усієї Канади спостерігала за 20 видами тварин, включаючи скунсів, єнотів і кажанів, починаючи з літа 2020 року, але це дослідження було першим доказом того, що вони помітили нелюдське поширення в дикій природі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Польщі виявили новий штам коронавірусу, який назвали Цербер. Медики зазначили, що поки складно прогнозувати розвиток ситуації з новим штамом. Але доказів тяжчого перебігу захворювання немає.