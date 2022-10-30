Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я Польщі Вальдемар Краска. У двох пацієнтів виявили новий підвид "Омікрону" BQ.1 і BQ.1.1.

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У Польщі зафіксували новий вид штаму "Омікрон"

Краска розповів, що поки складно прогнозувати розвиток ситуації з "Цербером" у Польщі. За даними МОЗ, у країні наразі все стабільно.

Новий підвид BQ.1 та BQ.1.1, який називають "Цербер", з'явився в Західній Європі. Два такі випадки були виявлені в Польщі. Ми ведемо моніторинг ситуації,

– зауважив заступник міністра.

За його словами, звісно ж, варіант B.A.5, який є зараз, витіснятиметься. Проте це відбувається повільніше, ніж у минулі хвилі захворюваності.

Краска додав, що вакцини у більшості випадків захищають від нових підвидів штамів коронавірусу.

"У нас дедалі менше інфікувань. Сьогоднішні дані становлять менше тисячі нових випадків захворювання. Щотижня ми бачимо зниження на понад 30%. Кількість пацієнтів у лікарнях також зменшується", – зауважив посадовець.

Він підсумував, що водночас в Західній Європі спостерігають збільшення кількості хворих на COVID-19.

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