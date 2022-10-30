Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краско. У двух пациентов обнаружили новый подвид "Омикрона" BQ.1 и BQ.1.1.

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Краска рассказал, что пока сложно прогнозировать развитие ситуации с "Цербером" в Польше. По данным Минздрава, в стране все стабильно.

Новый подвид BQ.1 и BQ.1.1, называемый "Цербером", появился в Западной Европе. Два таких случая были обнаружены в Польше. Мы ведем мониторинг ситуации,

– заметил замминистра.

По его словам, конечно, вариант BA5, который есть сейчас, будет вытесняться. Однако это происходит медленнее, чем в минувшие волны заболеваемости.

Краска добавил, что вакцины в большинстве случаев защищают от новых подвидов штаммов коронавируса.

"У нас все меньше инфицирований. Сегодняшние данные составляют менее тысячи новых случаев заболевания. Еженедельно мы видим снижение более чем на 30%. Количество пациентов в больницах также уменьшается", - отметил чиновник.

Он подытожил, что одновременно в Западной Европе наблюдают увеличение количества больных COVID-19.

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