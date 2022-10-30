Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краско. У двух пациентов обнаружили новый подвид "Омикрона" BQ.1 и BQ.1.1.
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В Польше зафиксировали новый вид штамма "Омикрон"
Краска рассказал, что пока сложно прогнозировать развитие ситуации с "Цербером" в Польше. По данным Минздрава, в стране все стабильно.
Новый подвид BQ.1 и BQ.1.1, называемый "Цербером", появился в Западной Европе. Два таких случая были обнаружены в Польше. Мы ведем мониторинг ситуации,
– заметил замминистра.
По его словам, конечно, вариант BA5, который есть сейчас, будет вытесняться. Однако это происходит медленнее, чем в минувшие волны заболеваемости.
Краска добавил, что вакцины в большинстве случаев защищают от новых подвидов штаммов коронавируса.
"У нас все меньше инфицирований. Сегодняшние данные составляют менее тысячи новых случаев заболевания. Еженедельно мы видим снижение более чем на 30%. Количество пациентов в больницах также уменьшается", - отметил чиновник.
Он подытожил, что одновременно в Западной Европе наблюдают увеличение количества больных COVID-19.
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Коротко о новом штамме "Омикрона"
- По информации DW, Европейское агентство по контролю заболеваний ECDC предупредило, что BQ.1 и его производная BQ.1.1, вероятно, увеличат заболеваемость в ближайшем будущем.
- Они могут стать доминирующими в середине ноября или начале декабря.
- В первую неделю октября среди стран с высоким уровнем инфицирования были Франция, Бельгия, Ирландия, Нидерланды и Италия.
- В Азии были проведены начальные лабораторные исследования. Они показали, что BQ.1 обладает способностью "значительно избегать иммунного сокращения".
- Пока доказательств тяжелого течения заболевания по сравнению с предыдущими штаммами коронавируса нет.