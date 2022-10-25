Во время телемарафона руководитель экспертной группы по иммунизации Минздрава Украины Александр Заика пролил свет на вопросы вакцинации. Он рассказал, какими вакцинами следует прививаться и почему в некоторых регионах их может не хватать.

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Сколько доз Pfizer есть в Украине.

Прежде Заика подчеркнул, что если в некоторых пунктах прививки отсутствует Pfizer, то это не свидетельство завершения кампании вакцинации. Он добавил, что существуют другие вакцины, которые можно использовать как для первичного комплекса, так и для бустера. И они так же безопасны и эффективны. Речь идет о CoronaVac и Johnson & Johnson.

"По тем данным, которые у меня есть сейчас, на остатках Pfizer есть около 200 тысяч, на национальном уровне. И в ближайшее время мы получим в рамках сотрудничества с механизмом COVAX более 2 миллионов доз этой вакцины", - подчеркнул Заика.

Чем можно вакцинироваться

Если у вас есть желание вакцинироваться только Pfizer, то, по словам Заики, его в ближайшее время наша страна тоже получит. Но в случае, если определенных преференций у вас нет, то следует сделать прививку той, которая есть в наличии.

Я хочу сказать о том, что в настоящее время в Украине имеется около 400 тысяч доз вакцины Pfizer, которые используют исключительно на бустерные дозы.

– добавил он.

Следует понимать, что наше государство не закупает вакцины за государственные деньги. Так что их действительно может не хватать в определенных населенных пунктах. Сейчас бюджетные средства направляются на более приоритетные направления.

Заика добавил, что в рамках программы COVAX вакцины в Украину привозят как гуманитарную помощь. В то же время, он отметил, что не только наше государство ожидает. Поэтому снабжение чувствуется с соблюдением очереди.

Напомним, что накануне стало известно об уничтожении 100 млн доз вакцин против коронавируса в Индии. Их местный производитель Serum Institute of India (SII) утилизировал по истечении срока годности.

Добавим, что компания прекратила производство препарата Covishield (AstraZeneca) еще в декабре 2021 года. Причиной тому стал низкий спрос. Первая партия, которая сошла с конвейера более 9 месяцев назад, уже стала непригодной к использованию.