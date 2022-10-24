Количество летальных исходов в текущем году – высокое. За неделю в Украине зарегистрировали более 200 смертей в результате осложнений COVID-19.

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В каких регионах могут ввести карантин

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что карантин из-за COVID-19 могут быть введены в трех регионах:

Во Львовской области,

В Тернопольской области,

В Черновицкой области.

В этих областях местные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рассматривают введение карантинных мер.

Обратите внимание: локдаун в Украине не планируется. Противоэпидемические мероприятия будут внедряться на уровне областей.

Хотя относительно Львовской области – в последнее время заболеваемость коронавирусом там начала стремительно снижаться. Эпидемиолог Наталья Тимко сообщила, что на прошлой неделе, с 17 по 23 октября, впервые за последние 6 недель в области зафиксировали менее 1 000 новых случаев заболевания. Уменьшилось и количество летальных исходов – на прошлой неделе от осложнений коронавируса умерли 5 пациентов.

Сколько в Украине делают тестов на коронавирус

Игорь Кузин сообщил, что за прошедшую неделю, в период с 10 по 16 октября, в Украине подтвердили 22 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. При этом неделей ранее заражений было на 37% больше.

В среднем мы делаем 116 – 120 тыс. исследований в течение одной недели, еще 2 – 3 недели назад этот показатель доходил до 150 тысяч тестов,

– сказал Кузин.

Также Кузин обратил внимание, что количество летальных исходов в текущем году – высокое. Так, за неделю было зарегистрировано более 200 смертей в результате коронавирусной болезни.