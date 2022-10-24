Кількість летальних випадків у поточному році – висока. За тиждень в Україні зареєстрували понад 200 смертей внаслідок ускладнень COVID-19.

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У яких регіонах можуть ввести карантин

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що карантин через COVID-19 можуть ввести у трьох регіонах:

У Львівській області,

У Тернопільській області,

У Чернівецькій області.

У цих областях місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглядають введення карантинних заходів.

Зверніть увагу: локдаун в Україні не планується. Протиепідемічні заходи впроваджуватимуть на рівні областей.

Хоча щодо Львівщини – то останнім часом захворюваність на коронавірус там почала стрімко знижуватися. Епідеміологиня Наталія Тімко повідомила, що минулого тижня, з 17 по 23 жовтня, вперше за останні 6 тижнів в області зафіксували менше ніж 1 000 нових випадків захворювання. Зменшилася і кількість летальних випадків – минулого тижня від ускладнень коронавірусу померли 5 пацієнтів.

Скільки в Україні роблять тестів на коронавірус

Ігор Кузін повідомив, що за минулий тиждень, в період з 10 по 16 жовтня, в Україні підтвердили 22 тисяч випадків інфікування коронавірусом. При цьому тижнем раніше заражень було на 37% більше.

В середньому ми робимо 116 – 120 тис. досліджень протягом одного тижня, ще 2 – 3 тижні тому цей показник доходив до 150 тисяч тестів,

– сказав Кузін.

Також Кузін звернув увагу, що кількість летальних випадків у поточному році - висока. Так, за тиждень було зареєстровано понад 200 смертей в результаті коронавірусної хвороби.