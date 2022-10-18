Соответствующую информацию Игорь Кузин рассказал в эфире телемарафона "Единые новости". Он также объяснил, какова ситуация с вакцинацией от COVID.

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В Украине уменьшилось количество больных коронавирусом

За прошедшую неделю у нас было обнаружено почти 22 тысяч случаев COVID, и это почти на 37% меньше, чем неделей ранее, когда мы регистрировали почти 36 тысяч таких случаев,

– заявил главный государственный санитарный врач.

По его данным, уменьшилось также количество госпитализаций из-за коронавируса. В частности:

на прошлой неделе в больницы доставили 4 700 человек из COVID-19;

а позапрошлого – 6 100 человек.

Однако, по данным Игоря Кузина, в Украине не увеличивается количество прививок, несмотря на запасы вакцины. Главный санитарный врач также уточнил, что:

на 18 октября одну дозу вакцины получили 52% граждан, две дозы – 50%;

однако, для коллективного иммунитета или для того, чтобы вакцинация оказала существенное влияние на эпидемический процесс, нужно достичь не менее 80 – 90% прививок.

Игорь Кузин также отметил, что обычно во время эпидемического сезона подъема заболеваемости гриппом эта инфекция вытесняет коронавирус. Но врач заверил, что от ОРВИ в Украине тоже будет вакцина.

В Украине будут проверять сточные воды на коронавирус

Следует вспомнить, что 12 октября в Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине будут проверять сточные воды на коронавирус. Это необходимо для того, чтобы количественно оценить и понять его общее присутствие в популяции. Например, такие исследования уже проводят группы специалистов в Нидерландах, Австралии, США, Франции, Италии, Австрии.

В Украине их проведут в Кировоградской, Львовской, Днепропетровской и Черновицкой областях

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