Соответствующую информацию Игорь Кузин рассказал в эфире телемарафона "Единые новости". Он также объяснил, какова ситуация с вакцинацией от COVID.
Читайте также В Украине в течение недели от COVID-19 умерли 203 человека, – Минздрав
В Украине уменьшилось количество больных коронавирусом
За прошедшую неделю у нас было обнаружено почти 22 тысяч случаев COVID, и это почти на 37% меньше, чем неделей ранее, когда мы регистрировали почти 36 тысяч таких случаев,
– заявил главный государственный санитарный врач.
По его данным, уменьшилось также количество госпитализаций из-за коронавируса. В частности:
- на прошлой неделе в больницы доставили 4 700 человек из COVID-19;
- а позапрошлого – 6 100 человек.
Однако, по данным Игоря Кузина, в Украине не увеличивается количество прививок, несмотря на запасы вакцины. Главный санитарный врач также уточнил, что:
- на 18 октября одну дозу вакцины получили 52% граждан, две дозы – 50%;
- однако, для коллективного иммунитета или для того, чтобы вакцинация оказала существенное влияние на эпидемический процесс, нужно достичь не менее 80 – 90% прививок.
Игорь Кузин также отметил, что обычно во время эпидемического сезона подъема заболеваемости гриппом эта инфекция вытесняет коронавирус. Но врач заверил, что от ОРВИ в Украине тоже будет вакцина.
В Украине будут проверять сточные воды на коронавирус
Следует вспомнить, что 12 октября в Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине будут проверять сточные воды на коронавирус. Это необходимо для того, чтобы количественно оценить и понять его общее присутствие в популяции. Например, такие исследования уже проводят группы специалистов в Нидерландах, Австралии, США, Франции, Италии, Австрии.
В Украине их проведут в Кировоградской, Львовской, Днепропетровской и Черновицкой областях
Смотрите также – в Украине росло количество случаев COVID-19: видео