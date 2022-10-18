Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Таким образом, заболевание прогрессирует.

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Что с COVID-19 в Украине

С 10 по 16 октября в Украине зафиксировано 22 914 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 2439 , а медработников – 456.

Кстати, 104 637 человек вакцинировано против COVID-19.

За отчетную неделю из всех проведенных прививок 7,1% составляют первые дозы, 4,8% – вторые дозы, 75,1% – первые бустерные дозы, 13,1% – вторые бустерные дозы.

Также за прошедшую неделю:

госпитализировано – 4 797 человек,

летальных исходов – 203,

поправилось – 34 576 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 5 279 346 человек;

поправилось – 5 095 437 человека,

летальных исходов – 109 819,

проведены тестирования (методом ПЦР и экспресс) – 32 495 903.

С начала вакцинальной кампании привито 16 146 963 человека, из них две дозы получили 15 337 754 человек, первую бустерную дозу – 2 517 241 человек, вторую бустерную дозу – 75 231.

Важно, что почти 809 тысяч человек получили вторую дозу, а более 12,8 миллиона – первую бустерную дозу.

Традиционно напоминаем о необходимости защитить себя от рисков госпитализации и смерти в результате коронавирусной болезни,

– отметили в Минздраве.

В Украину доставили новую вакцину

В Украину доставили вакцину против коронавируса от Pfizer-BioNTech, разработанную специально против штамма Омикрон.

Вакцина называется Comirnaty Original/Omicron BA.1, всего Украина получила более 500 тысяч доз.

Эта вакцина предназначена исключительно для тех людей, которые будут делать первую или вторую бустерную прививку от коронавируса – тех, кто уже имеет первоначальный курс вакцинации.

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