Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Таким образом, заболевание прогрессирует.
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Что с COVID-19 в Украине
С 10 по 16 октября в Украине зафиксировано 22 914 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 2439 , а медработников – 456.
Кстати, 104 637 человек вакцинировано против COVID-19.
За отчетную неделю из всех проведенных прививок 7,1% составляют первые дозы, 4,8% – вторые дозы, 75,1% – первые бустерные дозы, 13,1% – вторые бустерные дозы.
Также за прошедшую неделю:
- госпитализировано – 4 797 человек,
- летальных исходов – 203,
- поправилось – 34 576 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 5 279 346 человек;
- поправилось – 5 095 437 человека,
- летальных исходов – 109 819,
- проведены тестирования (методом ПЦР и экспресс) – 32 495 903.
С начала вакцинальной кампании привито 16 146 963 человека, из них две дозы получили 15 337 754 человек, первую бустерную дозу – 2 517 241 человек, вторую бустерную дозу – 75 231.
Важно, что почти 809 тысяч человек получили вторую дозу, а более 12,8 миллиона – первую бустерную дозу.
Традиционно напоминаем о необходимости защитить себя от рисков госпитализации и смерти в результате коронавирусной болезни,
– отметили в Минздраве.
В Украину доставили новую вакцину
В Украину доставили вакцину против коронавируса от Pfizer-BioNTech, разработанную специально против штамма Омикрон.
Вакцина называется Comirnaty Original/Omicron BA.1, всего Украина получила более 500 тысяч доз.
Эта вакцина предназначена исключительно для тех людей, которые будут делать первую или вторую бустерную прививку от коронавируса – тех, кто уже имеет первоначальный курс вакцинации.
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