За статистикою, тільки одна людина з п’яти дивиться на етикетку, щоб дізнатися про умови зберігання продукту. Тому ми підготували список продуктів, які точно не варто зберігати в холодильнику.

Редакція 24 каналу пропонує вам порівняти та перевірити, чи все лежить на своїх місцях у вашому домі.

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Які продукти мають зберігатись у холодильнику

У холодильнику варто зберігати молочні продукти та яйця. Холодильник також допоможе більшості свіжих фруктів і овочів протриматись довше.

А ось банани та сирий ананас варто тримати у вазі з фруктами. А картоплю та цибулю треба зберігати у прохолодному темному місці, можна у кошику з овочами, а в ідеалі — у тканинній сумці. Виняток – зелена цибуля, вона довше збережеться свіжою, якщо покласти її у холодильник.

Хліб краще залишити у хлібниці, оскільки в холодильнику він швидше зачерствіє.

Окреме місце в звичайній шафі, подалі від сонячного світла, потрібно для: соєвого соусу, кетчупу, гірчиці, оливкової олії, солоних огірків.



Оливкову олію тримайте в шафці/Фото: Unsplash

А де зберігати томати?

Оптимальна температура для зберігання томатів – 12-20° C. Холодне повітря змінює хімічний склад помідорів. Через це томати втрачають свіжий аромат, а колір стає тьмяним. Але якщо помідори треба зберегти впродовж тривалого часу, іншого виходу, аніж холодильник – немає.

У такому випадку перед вживанням вийміть помідори з холодильника заздалегідь, приблизно за день, і помістіть їх в тепло – пахучі речовини знову почнуть виділятися і томати стануть ароматними й смачними.

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