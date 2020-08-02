Какие продукты нельзя хранить в холодильнике: список
Согласно статистике, только один человек из пяти смотрит на этикетку, чтобы узнать об условиях хранения продукта. Поэтому мы подготовили список продуктов, которые точно не стоит хранить в холодильнике.
Редакция 24 канала предлагает сравнить и проверить, все ли лежит на своих местах в вашем доме.
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Какие продукты должны храниться в холодильнике
В холодильнике стоит хранить молочные продукты и яйца. Холодильник также поможет большинству свежих фруктов и овощей продержаться дольше.
А вот бананы и сырой ананас стоит держать в вазе с фруктами. А картофель и лук нужно хранить в прохладном темном месте, можно в корзине с овощами, а в идеале – в тканевой сумке. Исключение – зеленый лук, он дольше сохранится свежым, если положить его в холодильник.
Хлеб лучше оставить в хлебнице, поскольку в холодильнике он скорее зачерствеет.
Отдельное место в обычном шкафу, подальше от солнечного света, нужно для: соевого соуса, кетчупа, горчицы, оливкового масла, соленых огурцов.
Оливковое масло держите в шкафчике/Фото:Unsplash
А где хранить томаты?
Оптимальная температура для хранения томатов – 12-20° C. Холодный воздух меняет химический состав помидоров. Поэтому томаты теряют свежий аромат, а цвет становится тусклым. Но если помидоры надо сохранить в течение длительного времени, другого выхода, как холодильник – нет.
В таком случае перед употреблением выньте помидоры из холодильника заранее, примерно за день, и поместите их в тепло – пахучие вещества снова начнут выделяться и томаты станут ароматными и вкусными.
Продукты, которые лучше не хранить в холодильнике: список
- Мед – ведь в холодильнике теряется его вкус, а структура становится кристаллической
- недозревший авокадо
- чеснок
- кофе
- арбуз
- ореховое масло
- соевый соус
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