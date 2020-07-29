Что нужно знать о шоколаде: как выбрать, определить дозу и состав
Шоколад – полезный продукт, главное – потреблять его в меру и хорошего качества. Польза шоколада заключается прежде всего в его антиоксидантных свойствах.
Диетолог Светлана Фус рассказала о том, какой шоколад лучше употреблять, в каком количестве и в какое время.
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Шоколад должен быть натуральным черным и горьким
Преимущество темного шоколада в том, что он имеет полезные свойства, которых мало в молочном и тем более в белом шоколаде. И еще одна выгода темного качественного шоколада – его труднее съесть в чрезмерных количествах, ведь он горчит, потому что в его составе меньше сахара,
– отметила диетолог.
Как определить качество шоколада
Качество шоколада определяется тем, какой в нем процент какао. Простой шоколад содержит 20% какао, высококачественный – от 70% до 90%.
Их в какао-бобах больше, чем в других продуктах, фруктах или овощах.
Другие компоненты, находящиеся в какао-бобах положительно влияют на настроение, эффективны в борьбе с воспалительными процессами и кроме того способны замедлять процессы старения.
Почему молочный шоколад – не лучший выбор сладостей
Большинство видов молочного шоколада лишь калорийная бомба, состоящая преимущественно из обычного сахара, не говоря уже о белом шоколаде, где вообще в составе нет какао-бобов, а лишь масло какао. Темный шоколад это, безусловно, здоровая альтернатива традиционному молочному или белому шоколаду.
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В белом шоколаде нет какао-бобов
Кроме того, в молочный и белый шоколад часто добавляют некачественные растительные жиры. Важно и то, что такой шоколад может содержать вредные трансжиры и большое количество сахара и добавки – сухое молоко и сою.
Калорийность шоколада
Следует знать, что шоколад высококалорийный продукт. Любой вид шоколада содержит не менее 500 Ккал на 100 г.
Несмотря на это, употребление шоколада в ограниченном количестве – 25 граммов в сутки существенно не повлияет на калорийность рациона и не будет причиной избыточного веса, но обеспечит организм необходимыми веществами – антиоксидантами, которые уменьшают риски сердечных болезней и поддерживают здоровье кровеносных сосудов.
Когда лучше потреблять шоколад
Также помните, что лучше шоколад употреблять в первой половине дня, бесспорно темный горький, который изготовлен из натуральных ингридиентов.