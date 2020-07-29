Шоколад – полезный продукт, главное – потреблять его в меру и хорошего качества. Польза шоколада заключается прежде всего в его антиоксидантных свойствах.

Диетолог Светлана Фус рассказала о том, какой шоколад лучше употреблять, в каком количестве и в какое время.

Читайте также Какая доза шоколада может быть полезной для здоровья сердца

Шоколад должен быть натуральным черным и горьким

Преимущество темного шоколада в том, что он имеет полезные свойства, которых мало в молочном и тем более в белом шоколаде. И еще одна выгода темного качественного шоколада – его труднее съесть в чрезмерных количествах, ведь он горчит, потому что в его составе меньше сахара,

– отметила диетолог.

Как определить качество шоколада

Качество шоколада определяется тем, какой в нем процент какао. Простой шоколад содержит 20% какао, высококачественный – от 70% до 90%.

Чем выше процент какао в шоколаде – тем он полезнее для здоровья, потому что содержит много важных веществ, ради которых и стоит есть шоколад – флаванолов.

Их в какао-бобах больше, чем в других продуктах, фруктах или овощах.

Флаванолы - что это? Натуральные флаванолы – это уникальные вещества, обладающие мощным антиоксидантным действием. Именно флаванолы, содержащиеся в шоколаде, помогают регулировать уровень холестерина и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Кроме этого, они предотвращают старение кожи.

Другие компоненты, находящиеся в какао-бобах положительно влияют на настроение, эффективны в борьбе с воспалительными процессами и кроме того способны замедлять процессы старения.

Почему молочный шоколад – не лучший выбор сладостей

Большинство видов молочного шоколада лишь калорийная бомба, состоящая преимущественно из обычного сахара, не говоря уже о белом шоколаде, где вообще в составе нет какао-бобов, а лишь масло какао. Темный шоколад это, безусловно, здоровая альтернатива традиционному молочному или белому шоколаду.

Интересно Польза и вред шоколада: пять популярных мифов

В белом шоколаде нет какао-бобов

Кроме того, в молочный и белый шоколад часто добавляют некачественные растительные жиры. Важно и то, что такой шоколад может содержать вредные трансжиры и большое количество сахара и добавки – сухое молоко и сою.

Калорийность шоколада

Следует знать, что шоколад высококалорийный продукт. Любой вид шоколада содержит не менее 500 Ккал на 100 г.

В шоколаде втрое больше калорий, чем в мясе (170 Ккал) и вдвое больше, чем в хлебе (250 Ккал).

Несмотря на это, употребление шоколада в ограниченном количестве – 25 граммов в сутки существенно не повлияет на калорийность рациона и не будет причиной избыточного веса, но обеспечит организм необходимыми веществами – антиоксидантами, которые уменьшают риски сердечных болезней и поддерживают здоровье кровеносных сосудов.

Когда лучше потреблять шоколад

Также помните, что лучше шоколад употреблять в первой половине дня, бесспорно темный горький, который изготовлен из натуральных ингридиентов.